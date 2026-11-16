Tin xe 16/11: Toyota hé lộ Innova Cross mới trước ngày ra mắt

(VTC News) -

Toyota hé lộ Innova Cross mới trước ngày ra mắt 25/11

Dự kiến ra mắt vào ngày 25/11/2026, đây là đợt nâng cấp lớn đầu tiên của mẫu xe này kể từ khi thế hệ hiện hành trình làng vào năm 2022.

Hình ảnh hé lộ chính thức đầu tiên của mẫu MPV Toyota Innova Hycross bản nâng cấp 2027. (Ảnh: Toyota)

Tương tự bản nâng cấp vừa cập nhật tại Indonesia, khoang nội thất của mẫu MPV này dự kiến được bổ sung màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 7 inch, kết nối Wi-Fi cho hành khách, camera 360 độ toàn cảnh và camera hành trình kỹ thuật số tích hợp sẵn cả trước lẫn sau. Tại Ấn Độ, Toyota sẽ giới thiệu thêm phiên bản Innova Cross Hybrid có khả năng chạy 100% nhiên liệu sinh học ethanol (E100) ngay trong sự kiện ngày 25/11.

Tòa án Hà Lan buộc Jaguar Land Rover tiêu hủy tài liệu thu giữ

Trong phán quyết được ban hành, tòa án đã đảo ngược lệnh thu giữ trước đó, đồng thời yêu cầu JLR phải tiêu hủy toàn bộ các tệp hồ sơ, tài liệu đã thu thập từ hai văn phòng của BYD tại Schiedam và Hoofddorp (Hà Lan), cũng như đảm bảo không bên thứ ba nào được phép tiếp cận nguồn dữ liệu này.

Mẫu SUV hybrid BYD Ti7 vừa được ra mắt tại Anh. (Ảnh: BYD)

Trước đó, đội ngũ pháp lý của BYD đã bảo vệ thành công lập luận rằng việc thu giữ các tài liệu bao gồm dữ liệu bán hàng và kế hoạch kinh doanh nội bộ của hãng đã vượt quá giới hạn cần thiết.

Hội đồng xét xử đồng tình với quan điểm của BYD, khẳng định các hồ sơ kinh doanh này không liên quan đến việc đánh giá thiết kế của mẫu Ti7 cũng như việc tính toán thiệt hại do mẫu xe này hiện chưa mở bán thương mại tại Liên minh châu Âu. Bên cạnh thắng lợi pháp lý về bảo mật dữ liệu tại Hà Lan, mẫu SUV cỡ lớn BYD Ti7 đã chính thức ra mắt tại thị trường Anh.

Lamborghini đăng ký bản quyền hai tên gọi mới cho siêu xe tương lai

Hãng siêu xe Italy Lamborghini vừa nộp hồ sơ lên Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) để đăng ký bảo hộ thương hiệu cho hai tên gọi mới là “Atrevido” và “Delirio”. Đây là quy trình pháp lý quen thuộc của Lamborghini nhằm giữ chỗ tên gọi trước khi công bố các dòng siêu xe mới từ một đến hai năm.

Hai mẫu siêu xe mới của Lamborghini dự kiến có tên gọi Atrevido và Delirio. (Ảnh: Motor1)

Theo truyền thống đặt tên gắn liền với những chú bò tót Tây Ban Nha của hãng, “Atrevido” mang ý nghĩa “táo bạo”, từng là tên một chú bò tót nổi tiếng trên đấu trường Las Ventas (Madrid) vào năm 1966 và từng được cựu giám đốc thiết kế của hãng sử dụng cho một bản concept sinh viên năm 2014. Trong khi đó, “Delirio” trong tiếng Ý và Tây Ban Nha mô tả trạng thái phấn khích tột độ của đám đông.

Trước đó vào tháng 4/2025, Lamborghini từng nộp hồ sơ đăng ký cùng lúc hai tên gọi “Fenomeno” và “Armero”, sau đó chính thức ra mắt siêu xe giới hạn 30 chiếc mang tên Fenomeno chỉ sau vài tháng.