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Xuất bản ngày 24/09/2026 03:35 PM
Xuất bản ngày 24/09/2026 03:35 PM

'Check-in' mùa trăng cùng Kinh Đô: Loạt trải nghiệm Trung thu không thể bỏ lỡ

Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
(VTC News) -

Mondelez Kinh Đô tiếp tục khẳng định vai trò người giữ lửa Trung thu, với Lễ hội Trung Thu và Rước Đèn lan tỏa rộng khắp.

Mùa trăng năm nay, Mondelez Kinh Đô đã đồng hành cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, tổ chức chuỗi hoạt động Lễ hội Trung Thu và Rước Đèn tại 22 điểm tỉnh, thành phố trên toàn quốc, diễn ra từ ngày 14/09 đến 25/09.

Chuỗi lễ hội sẽ mở đầu bằng các chương trình lớn tại TP Cần Thơ, đồng thời lan tỏa đến các tỉnh thành trên khắp các khu vực như Hà Nội, Hưng Yên, TP.HCM, Bắc Ninh, Phú Thọ, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Điện Biên, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng….

'Check-in' mùa trăng cùng Kinh Đô: Loạt trải nghiệm Trung thu không thể bỏ lỡ - 1

Bên cạnh đó, thương hiệu còn phối hợp cùng Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (VECCA) tổ chức lễ hội trung thu cho các em thiếu nhi tại Hà Nội và kết hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đưa đêm hội Trung thu vào không gian di sản cung đình tại Đại Nội Huế, tạo sân chơi để các em nhỏ được rước đèn và tham gia các hoạt động vui chơi dân gian.

Hiện diện và đồng hành tại 24 điểm trên các tỉnh thành, dự kiến gần 20.000 người tham gia trên toàn quốc, Mondelez Kinh Đô tiếp tục khẳng định vai trò người giữ lửa Trung thu, với Lễ hội Trung Thu và Rước Đèn lan tỏa rộng khắp để mỗi gia đình đều có một mùa Trăng trọn vẹn.

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