VietinBank đồng hành cùng khách hàng và gia đình qua nhiều thế hệ

(VTC News) -

Ngày 16/9 tại TP.HCM, VietinBank tổ chức Tọa đàm chuyên sâu “Kiến tạo nền móng - Khởi dựng tương lai” dành cho khách hàng ưu tiên, mở đầu chuỗi hoạt động về quản trị, gìn giữ, phát triển và chuyển giao giá trị cho thế hệ kế cận.

Tọa đàm mở ra góc nhìn rộng hơn về hành trình tài chính của khách hàng và gia đình, từ quản lý và phát triển tài sản đến chuẩn bị cho quá trình chuyển giao giữa các thế hệ. Qua đó, VietinBank hướng tới mở rộng vai trò đồng hành, đồng thời kết nối khách hàng với các chuyên gia phù hợp trong những vấn đề quản trị tài sản chuyên sâu.

Toàn cảnh Tọa đàm “Kiến tạo nền móng - Khởi dựng tương lai” dành cho khách hàng ưu tiên VietinBank

Tọa đàm có sự tham dự của ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó Tổng Giám đốc VietinBank; ông Lê Việt Đức - Giám đốc Khối Bán lẻ; ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm VietinBank (VBI) cùng chuyên gia từ BCG, AFA Group, ICML và đại diện thế hệ kế cận.

Từ “làm sao để có thêm” đến “làm sao để gìn giữ và tiếp nối”

Khai mạc Tọa đàm, ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó Tổng Giám đốc VietinBank - cho biết, khi khách hàng đã trải qua hành trình dài gây dựng doanh nghiệp, câu hỏi tài chính dần chuyển từ tăng trưởng sang gìn giữ thành quả và chuẩn bị người kế cận.

“Câu hỏi không còn chỉ là ‘làm sao để có thêm’, mà dần chuyển thành ‘làm sao để gìn giữ, tiếp nối cho thế hệ sau’. Chuyển giao không chỉ là câu chuyện của tài sản, mà còn là câu chuyện của niềm tin và sự chuẩn bị trong mỗi gia đình” - ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc VietinBank - nhấn mạnh.

Ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó Tổng Giám đốc VietinBank - phát biểu khai mạc tọa đàm.

Theo Global Wealth Report 2026 của BCG, tại Singapore, Malaysia và Indonesia, 40 - 50% doanh nghiệp lớn vẫn do nhà sáng lập điều hành, tuổi trung vị người đứng đầu đã trên 70 - cho thấy bài toán chuyển giao ngày càng cấp thiết trong khu vực.

Với các gia đình doanh nhân, chuyển giao không chỉ là xác định ai nhận tài sản, mà còn là bài toán về cấu trúc sở hữu, sự sẵn sàng của thế hệ kế cận và giá trị gia đình muốn gìn giữ.

Đối thoại đa chiều về một bài toán dài hạn

Tọa đàm gồm hai phiên, tiếp cận từ cả thế hệ gây dựng và kế cận. Phiên thứ nhất trao đổi về thời điểm bắt đầu chuẩn bị, cấu trúc quản trị tài sản và cách chuyển giao quyền sở hữu trong giai đoạn chuyển tiếp.

Phiên thứ hai, đại diện thế hệ kế cận chia sẻ trải nghiệm tham gia doanh nghiệp gia đình, cùng thảo luận về năng lực F2 cần chuẩn bị để tiếp nhận và phát triển thành quả.

Các diễn giả nhấn mạnh: Chuyển giao cần được chuẩn bị trước thời điểm bàn giao - không chỉ về tài sản, mà còn ở đối thoại giữa các thành viên và sự sẵn sàng của thế hệ tiếp theo.

Đại diện BCG chia sẻ các góc nhìn về hành trình chuẩn bị và chuyển giao giữa các thế hệ.

VietinBank mở rộng vai trò đồng hành trên hành trình tài chính

Với VietinBank, thay đổi trong nhu cầu Khách hàng Ưu tiên cũng đặt ra yêu cầu thay đổi cách phục vụ - từ một sản phẩm riêng lẻ sang thấu hiểu khách hàng trong bức tranh Gia đình - Doanh nghiệp - Tài sản.

“Nếu ngân hàng chỉ có mối quan hệ với thế hệ gây dựng và chờ đến thời điểm chuyển giao mới bắt đầu làm quen với thế hệ kế cận thì theo tôi là quá muộn. Quan hệ tài chính không nên kết thúc ở một thế hệ.” - ông Lê Việt Đức, Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank - cho biết.

Ông Lê Việt Đức - Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank - chia sẻ định hướng đồng hành cùng khách hàng và gia đình xuyên suốt các thế hệ.

Sự đồng hành của VietinBank mở rộng từ quản trị dòng tiền, phát triển tài sản, tài trợ cá nhân và doanh nghiệp, bảo vệ thành quả, đến chuẩn bị cho thế hệ kế cận - đồng thời kết nối khách hàng với chuyên gia phù hợp trong hệ sinh thái.

“Kiến tạo nền móng - Khởi dựng tương lai” không phải hoạt động đơn lẻ, mà là điểm mở đầu cho những đối thoại sâu hơn với từng gia đình, được VietinBank tiếp tục đồng hành sau chương trình.

Đồng hành cùng gia đình, xuyên suốt các thế hệ

Chương trình nằm trong định hướng phát triển VietinBank theo hướng đồng hành toàn diện hơn với khách hàng ưu tiên - nơi quan hệ khách hàng mở rộng theo hành trình gia đình và các thế hệ.

Từ quản lý từng giao dịch đến đồng hành trên hành trình tài chính. Từ phục vụ một cá nhân đến thấu hiểu cả gia đình. Từ đáp ứng nhu cầu hôm nay đến chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo.

Đó là hành trình VietinBank đang từng bước kiến tạo - hướng tới vai trò đầu mối tài chính tin cậy, kết nối đúng năng lực để cùng khách hàng gìn giữ và tiếp nối giá trị bền vững.