Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên tại ASIAD 2026

(VTC News) -

Ngày 22/9, bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đánh bại Iran 5-0 ở chung kết kata đồng đội nữ, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAD 2026.

Đội tuyển karate Việt Nam giành huy chương vàng ASIAD 2026. (Ảnh: AKF)

Iran sử dụng bài quyền Papuren, trong khi ba cô gái Việt Nam lựa chọn Tomari Bassai. Đây là cuộc tái đấu đáng chú ý bởi tại giải vô địch karate châu Á 2026, Iran từng vượt qua Việt Nam với tỷ số sít sao 4-3. Tuy nhiên, kịch bản lần này hoàn toàn khác.

Năm trọng tài lần lượt chấm đại diện Việt Nam 8,8; 8,2; 8,8; 8,3 và 8,6 điểm. Trong khi đó, các mức điểm dành cho Iran là 8,4; 7,9; 8,4; 7,6 và 8,3. Kết quả, cả 5 trọng tài đều lựa chọn Việt Nam. Bộ ba Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên thắng tuyệt đối 5-0, chính thức giành huy chương vàng kata đồng đội nữ.

Đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên.

Trước trận chung kết, ba cô gái Việt Nam trải qua hành trình ấn tượng. Ở tứ kết, đội thắng Nepal 5-0. Đến bán kết, thử thách lớn hơn khi đối thủ là Đài Bắc Trung Hoa, đội từng giành hạng ba châu Á và có thời gian dài tập huấn tại Nhật Bản.

Dù vậy, đại diện Việt Nam tiếp tục nhận được lựa chọn của cả 5 trọng tài để thắng 5-0, qua đó giành quyền tranh chức vô địch.

Đoàn thể thao Việt Nam có HCV đầu tiên ở ASIAD 2026. (Ảnh: AKF)

Trong khi đó, Iran vào chung kết sau chiến thắng 5-0 trước Philippines. Đội hình của đại diện Tây Á gồm Fatemeh Sadeghi Dastak, Zeynabalsadat Hosseini và Sepideh Amini Soumeh Kabodin. Trong số này, Fatemeh Sadeghi từng giành huy chương đồng kata cá nhân nữ tại giải vô địch châu Á 2026.

Trước tấm huy chương vàng của bộ ba Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên, thể thao Việt Nam đã có 3 huy chương đồng tại ASIAD 2026, ở kumite cá nhân nữ hạng 68 kg, kata cá nhân nữ môn karate và đôi nam nữ môn teqball. Tấm huy chương vàng của Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên đưa đoàn Việt Nam lên thứ 11 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất.