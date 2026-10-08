Việt Nam bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào

Chiều 8/10, tại Phủ Thủ tướng Lào ở Thủ đô Vientiane, sau khi hội đàm, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào.

Trước đó, tại cuộc Hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến trao Biên bản bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào.

Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân do Bộ Công an hai nước phối hợp thực hiện, đây là món quà thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Dự án được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thống nhất triển khai vào tháng 7/2024.

Hai Thủ tướng bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân với giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tiết kiệm, tích hợp dân cư và căn cước công dân, sản xuất thẻ trên một hệ thống tổng thể chung; thống nhất quy trình quản lý nghiệp vụ bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Cùng với đó là tạo lập cơ sở hạ tầng dữ liệu gốc để nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong tương lai; cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu báo cáo, số liệu phân tích tổng hợp dữ liệu dân cư, tình hình cư trú, di biến động dân cư trên nền bản đồ số, phục vụ chỉ đạo và điều hành được xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Việt Nam, đến nay, Bộ Công an Lào đã cấp hơn 400 nghìn thẻ căn cước điện tử cho công dân Lào từ 15 tuổi trở lên, đồng thời đưa ứng dụng định danh điện tử LAeID vào sử dụng. Thời gian tới, Bộ Công an Lào đã lên kế hoạch triển khai cao điểm cấp căn cước công dân, định danh điện tử trên phạm vi toàn quốc.

Để triển khai hiệu quả, Bộ Công an Lào có kế hoạch tập huấn cho lực lượng chuyên trách trên cả nước, tăng tốc nhập dữ liệu vào hệ thống, bổ sung thêm thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an tỉnh, huyện, xã trên toàn quốc để bảo đảm đẩy nhanh tốc độ cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân; đồng thời sẵn sàng kết nối với hệ thống định danh điện tử VNeID của Việt Nam khi đủ điều kiện, nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân hai nước.

Lại Hoa - Trần Tuấn (VOV)