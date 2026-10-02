Thời sự Chính trị Xuất bản ngày 02/10/2026 05:16 PM Xuất bản ngày 02/10/2026 05:16 PM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ VH,TT&DL và các cơ quan liên quan về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.Chiều 2/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Kết luận 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.Toàn cảnh cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại cuộc họp.Các đại biểu tại cuộc họp.Việt Cường(VOV)Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-lam-viec-voi-dang-uy-chinh-phu-post1337967.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thực hiện Chiến dịch '500 ngày đêm' hiệu quả nhất Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu quyết liệt đẩy mạnh thực hiện tốt Chiến dịch 500 ngày đêm với kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu huy động người tài bằng những cách linh hoạt và có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Chiều 30/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý III năm 2026 Bộ văn hóa thể thao và du lịchthể dục thể thaoTổng Bí thư Chủ tịch nướcTổng Bí thư Chủ tịch nước Tô LâmĐảng ủy Chính phủBình luận
Bình luận