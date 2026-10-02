  • logo
Xuất bản ngày 02/10/2026 05:16 PM
Xuất bản ngày 02/10/2026 05:16 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ VH,TT&DL và các cơ quan liên quan về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Chiều 2/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Kết luận 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Chiều 2/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Kết luận 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại cuộc họp.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu tại cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ - 5
Việt Cường(VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-lam-viec-voi-dang-uy-chinh-phu-post1337967.vov

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Xem thêm