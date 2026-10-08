Nga bác tin xuất hiện ca dịch hạch thứ hai ở Siberia

(VTC News) -

Khi được hỏi về thông tin cho rằng đã xuất hiện ca bệnh dịch hạch thể phổi thứ hai, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng “phần lớn những gì truyền thông đưa liên quan đến tình hình này là thông tin sai lệch”.

Theo ông Peskov, thông tin về các trường hợp nghi mắc bệnh cần được lấy từ những tuyên bố chính thức của Rospotrebnadzor, cơ quan giám sát y tế Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Trước đó, sau khi một nữ nhân viên 28 tuổi của viện nghiên cứu dịch hạch ở Irkutsk tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, Rospotrebnadzor tuyên bố chưa phát hiện nhân viên nào khác nghi nhiễm bệnh. Nguồn gốc căn bệnh vẫn chưa được xác định, khiến một số ý kiến lo ngại đây có thể là một ca dịch hạch.

Mỹ, EU và WHO tiếp tục thu thập thêm thông tin về vụ việc. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói có trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin, và có thể sẽ đưa ra thông tin cập nhật trong ngày 8/10.

CDC - cơ quan phòng chống dịch bệnh của Mỹ - đánh giá nguy cơ đối với Mỹ từ ca nghi mắc dịch hạch thể phổi là “cực kỳ thấp”. Giám đốc CDC Erica Schwartz cho biết cơ quan này đang phối hợp với Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác để hỗ trợ người đến từ Siberia.

WHO cho biết, dịch hạch thể phổi có thể gây tử vong trong vòng 18-24 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng nếu không được điều trị. Các loại kháng sinh thông thường có thể điều trị hiệu quả bệnh này nếu được sử dụng sớm.

Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn, đánh giá ban đầu của WHO cho rằng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở Irkutsk ở mức “trung bình đến thấp”, ở Nga nói chung là thấp và tại khu vực châu Âu thuộc WHO là rất thấp. WHO cho biết đánh giá này có thể thay đổi khi có thêm thông tin.