Việt Nam bắn 21 loạt đại bác chào đón Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu

Đây là lần đầu tiên Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976. Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Nhà vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana trên cương vị Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan. Trước đó, Nhà vua từng đến Việt Nam vào các năm 1992 và 1997 khi còn là Thái tử.