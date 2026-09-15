Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tự lái máy bay đi công du thế nào?

(VTC News) -

Chiều 14/9, theo kênh radio và truyền hình quân đội Thái Lan TV5HD Online, Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu “đích thân điều khiển chuyên cơ hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài tại Hà Nội”.

Đây không phải là lần đầu tiên Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tự lái chuyên cơ đi công du.

Một trong những chuyến bay đáng chú ý là chuyến thăm chính thức Lào, khi Nhà vua Vajiralongkorn trực tiếp điều khiển chiếc Boeing 737-800 của Hoàng gia Thái Lan từ Thái Lan tới Vientiane. Hoàng hậu Suthida ngồi ở ghế cơ phó.

Hình ảnh từ buồng lái cho thấy Nhà vua đảm nhiệm vai trò phi công chính, trong khi Hoàng hậu cùng tham gia điều khiển chuyến bay.

Nguồn: Khaosod English

Tháng 4/2025, Nhà vua và Hoàng hậu tiếp tục gây chú ý khi tự lái máy bay tới Bhutan trong chuyến thăm cấp nhà nước. Nhà vua là cơ trưởng, Hoàng hậu là cơ phó trên chiếc Boeing 737-800.

Điểm đặc biệt của chuyến bay là điểm đến Paro, sân bay nổi tiếng với đường tiếp cận phức tạp do địa hình núi bao quanh. Sau chuyến thăm kéo dài bốn ngày, Nhà vua một lần nữa trực tiếp điều khiển máy bay đưa đoàn rời Bhutan.

Việc hai người cùng đảm nhiệm vị trí trong buồng lái hé mở câu chuyện về việc cả Nhà vua và Hoàng hậu đều có quá trình đào tạo và kinh nghiệm hàng không lâu năm.

Hình ảnh các chuyến bay khác của Hoàng hậu và Nhà vua Thái Lan. (Nguồn: PR Thai Goverment)

Trước khi lên ngôi năm 2019, Quốc vương Maha Vajiralongkorn từng là sĩ quan chuyên nghiệp trong Lục quân Hoàng gia Thái Lan và được đào tạo về hàng không quân sự.

Ông có năng lực điều khiển các máy bay như tiêm kích Northrop F-5, F-16 và Boeing 737-400. Kinh nghiệm này tạo nền tảng để Nhà vua tiếp tục đảm nhiệm vai trò phi công trên máy bay Hoàng gia.

Trong các chuyến bay công du, ông có thể trực tiếp ngồi ghế cơ trưởng thay vì chỉ di chuyển với tư cách hành khách.

Hoàng hậu Suthida cũng có một quá trình đào tạo phi công đáng chú ý. Bà từng làm việc trong lĩnh vực hàng không trước khi trải qua các chương trình huấn luyện cả dân dụng và quân sự.

Năm 2010, bà hoàn thành khóa Hàng không Dân dụng của Không quân Hoàng gia Thái Lan trên Cessna T-41. Một tháng sau, bà tiếp tục hoàn thành khóa học viên hàng không cánh cố định của Lục quân Hoàng gia Thái Lan.

Năm 2012, bà hoàn thành khóa đào tạo tại Trường Huấn luyện Bay của Không quân Hoàng gia Thái Lan, bay các loại CT-4E và PC-9.

Sau đó, Hoàng hậu sang Đức đào tạo và lấy giấy phép phi công tư nhân trên Cessna 172, Mooney M-20 và Piper PA-34 Seneca. Bà tiếp tục có giấy phép phi công thương mại và được đào tạo để điều khiển Boeing 737, học và sau đó được Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cấp giấy phép phi công vận tải hàng không.

Hoàng hậu từng làm cơ phó trên các máy bay Boeing 737-400 và 737-800 của Hoàng gia. Gần đây, bà tiếp tục nâng cấp kỹ năng khi tham gia chương trình huấn luyện tiêm kích Gripen tại Wing 7 ở Surat Thani.