Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan sẽ thăm cấp nhà nước Việt Nam

(VTC News) -

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9/2026.

Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu. (Ảnh: Reuters)

Quan hệ chính trị - ngoại giao Việt Nam - Thái Lan phát triển tích cực, tin cậy và ngày càng đi vào chiều sâu. Hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện ngày 16/5/2025; quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước tiếp tục được củng cố, với việc duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao.

Trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân (27 - 28/5/2026), hai bên ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2031. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng mời Nhà Vua và Hoàng hậu thăm Việt Nam.

Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện ngày 16/5/2025 và ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2031 ngày 28/5/2026; duy trì cơ chế hợp tác Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao (gần nhất là lần thứ 5 được tổ chức ngày 04/2024) và Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao (gần nhất là lần thứ 10 ngày 9/2024).

Về thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024; trong đó xuất khẩu đạt 8,8 tỷ USD, tăng 12,7%; nhập khẩu đạt 13,3 tỷ USD, tăng 6,7%. Trong 07 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 15,03 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó xuất khẩu hơn 6,52 tỷ USD (tăng 34%); nhập khẩu hơn 9,51 tỷ USD (tăng 27%).

Các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn của gồm điện thoại, máy tính, sản phẩm điện tử và các loại linh kiện; máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng; sản phẩm hóa chất; sắt thép, dầu thô, hàng dệt may, rau quả, thủy sản... Các mặt hàng nhập khẩu có giá trị lớn từ Thái Lan gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; ô tô nguyên chiếc; hàng điện gia dụng và linh kiện; máy móc, thiết bị và phụ tùng; linh kiện, phụ tùng ô tô; chất dẻo nguyên liệu, kim loại, hóa chất...

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 813 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam (sau Singapore). Các nhà đầu tư Thái Lan chủ yếu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa; kinh doanh bất động sản, bán buôn và bán lẻ. Việt Nam có 23 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Thái Lan, tổng vốn đăng ký gần 55,5 triệu USD. Các dự án chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; công nghệ chế biến, chế tạo; kinh doanh bất động sản.

Hai bên có một số cơ chế hợp tác quan trọng, gồm Ủy ban hỗn hợp Thương mại (gần nhất là cuộc họp lần thứ 4 ngày 4/2022), Diễn đàn Năng lượng (gần nhất là cuộc họp lần thứ 2 ngày 10/2022) và đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai Chiến lược “Ba Kết nối”: (i) Kết nối chuỗi cung ứng; (ii) Kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước; (iii) Kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Về hợp tác quốc phòng - an ninh: Hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế song phương (Đối thoại cấp cao về Phòng chống tội phạm và hợp tác an ninh, Đối thoại chính sách quốc phòng); phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo, hợp tác không quân, hải quân; duy trì tuần tra chung trên biển…

Về lao động, hai bên đang thúc đẩy ký mới Thỏa thuận tuyển dụng lao động (ký năm 2015) nhằm tạo cơ chế cho lao động phổ thông của Việt Nam được tiếp nhận sang làm việc tại Thái Lan.

Hợp tác du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân phát triển tốt. Năm 2024, có hơn 984.000 khách Việt Nam đến Thái Lan và hơn 418.000 khách Thái Lan đến Việt Nam. Năm 2025, lần lượt có hơn 660.300 và gần 458.000 lượt khách. Hiện 20 tỉnh, thành phố Việt Nam có thỏa thuận hợp tác/kết nghĩa với các địa phương Thái Lan.

Về hợp tác giáo dục - đào tạo, Thái Lan hỗ trợ một số trường đại học Việt Nam giảng dạy tiếng Thái, đồng thời cấp nhiều học bổng dài và ngắn hạn cho sinh viên, giảng viên Việt Nam học tập, đào tạo tiếng Thái tại Thái Lan.

Cộng đồng người Việt tại Thái Lan có hơn 100.000 người, chủ yếu tập trung ở các tỉnh Đông Bắc; khoảng 2.000-3.000 lưu học sinh, sinh viên đang học tập, nghiên cứu tại Thái Lan. Chính phủ Thái Lan công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng người Việt. Kiều bào có đời sống kinh tế ổn định, đa số làm dịch vụ, kinh doanh nhỏ; một số vươn lên làm chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lớn và đầu tư về Việt Nam.