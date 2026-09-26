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Xuất bản ngày 26/09/2026 06:45 PM
Xuất bản ngày 26/09/2026 06:45 PM

Trực tiếp bóng đá Việt Nam 1-0 Philippines: Đình Bắc ghi bàn

Mai Phương
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines 17h ngày 26/9: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam đấu với Philippines thuộc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp Việt Nam vs Philippines

    FIFA ASEAN Cup
    Việt Nam
    1-0
    Philippines
    Đình Bắc 25’
    ĐANG CẬP NHẬT

  • Pha trượt chân của Việt Anh mở ra cơ hội choi Gayoso đi thẳng vào vòng cấm đối mặt thủ môn. Lê Giang Patrik cứu thua xuất sắc.

  • Minh Hoàng làm tường cho Xuân Son dứt điểm nhưng cú sút ở vị trí sát vòng cấm lại đưa bóng đi quá thiếu chính xác.

  • Hiệp 2 bắt đầu

    Đội tuyển Việt Nam và Philippines chưa thay người.

  • Hiệp 1 kết thúc

    Đội tuyển Việt Nam trục trặc trong tổ chức lối chơi nhưng tận dụng cơ hội tốt hơn đối thủ.

    Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp đấu đầu tiên. (Ảnh: Minh Dân)

    Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp đấu đầu tiên. (Ảnh: Minh Dân)

  • Cầu thủ Philippines đánh đầu chệch khung thành đội nhà trong pha đá phạt góc của đội tuyển Việt Nam, suýt có pha phản lưới.

  • Kristensen tung người dứt điểm không trúng đích. Đội tuyển Việt Nam liên tiếp gặp khó khăn trong các pha chống bóng bổng.

  • Đội tuyển Philippines mới là những người kiểm soát bóng nhiều hơn. Họ đang tổ chức nhiều tình huống áp sát khung thành của Lê Giang Patrik từ 2 biên cũng như trung lộ.

  • Đội tuyển Philippines không còn duy trì được sức ép lên phần sân của Việt Nam như trước khi thủng lưới.

  • Việt Nam 1-0 Philippines

    VÀO!Việt Nam
    25’
    Ghi bàn
    9Đình Bắc
    Kiến tạo
    11Williams Minh Hoàng

    Williams Minh Hoàng thoát xuống sau đường chọc khe của Thành Long. Cầu thủ số 11 căng ngang để Đình Bắc dứt điểm.

    Video: Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số.

  • Randy sút xa dội xà. Lê Giang Patrik không có cơ hội cản phá nhưng đội tuyển Việt Nam gặp may.

  • Đội tuyển Việt Nam mới chỉ có cú sút xa đáng chú ý của Lê Phạm Thành Long. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa tạo ra pha tấn công sắc nét nào.

    Williams Minh Hoàng chưa có pha chạm bóng đáng chú ý nào khi đội tuyển Việt Nam đang ở thế phòng ngự. (Ảnh: Minh Dân)

    Williams Minh Hoàng chưa có pha chạm bóng đáng chú ý nào khi đội tuyển Việt Nam đang ở thế phòng ngự. (Ảnh: Minh Dân)

  • Cầu thủ Philippines lại thoát xuống bên cánh phải và tạt bóng cho đồng đội đánh đầu. Bóng đi cao hơn khung thành đội tuyển Việt Nam.

  • Đội tuyển Việt Nam phòng ngự không tốt. Leipond dễ dàng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của Lê Giang Patrik.

    Philippines phối hợp rất tự tin ở trung lộ. (Ảnh: Minh Dân)

    Philippines phối hợp rất tự tin ở trung lộ. (Ảnh: Minh Dân)

  • Trương Tiến Anh khiến thủ môn đối phương bất ngờ bằng cú sút phạt thẳng nhưng không thành công.

  • Trận đấu bắt đầu

    Philippines giao bóng.

  • Lùi giờ thi đấu

    Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines dự kiến bắt đầu muộn 15 phút so với kế hoạch vì lý do thời tiết. Giờ giao bóng lùi xuống 20h.

  • Đội hình Việt Nam và Philippines

    Trực tiếp bóng đá Việt Nam 1-0 Philippines: Đình Bắc ghi bàn - 5
    Việt Nam
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Patrik Lê Giang
    TM
    3
    Cao Pendant Quang Vinh
    5
    Nguyễn Adou Leygley Minh
    7
    Phạm Xuân Mạnh
    8
    Lê Phạm Thành Long
    9
    Nguyễn Đình Bắc
    10
    Đỗ Hoàng Hên
    11
    Williams Minh Hoàng
    12
    Nguyễn Xuân Son
    ĐT
    15
    Trương Tiến Anh
    20
    Bùi Hoàng Việt Anh
    DỰ BỊ
    2
    Lê Ngọc Bảo
    4
    Lê Văn Đô
    6
    Nguyễn Nhật Minh
    13
    Nguyễn Tài Lộc
    14
    Nguyễn Hoàng Đức
    16
    Ngô Đăng Khoa
    17
    Phạm Gia Hưng
    18
    Nguyễn Hai Long
    19
    Võ Hoàng Minh Khoa
    21
    Trần Trung Kiên
    TM
    22
    Phan Tuấn Tài
    23
    Nguyễn Văn Việt
    TM
    Trực tiếp bóng đá Việt Nam 1-0 Philippines: Đình Bắc ghi bàn - 6
    Philippines
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    15
    Michael Falkesgaard
    TM
    3
    Paul Tabinas
    4
    Jefferson Tabinas
    5
    Jesper Nyholm
    7
    André Leipold
    8
    Manuel Ott
    ĐT
    9
    Javier Gayoso
    10
    Bjørn Kristensen
    11
    Randy Schneider
    12
    Amani Aguinaldo
    19
    Zico Bailey
    DỰ BỊ
    1
    Kevin Ray Mendoza
    TM
    2
    Isaiah Alqu
    6
    Sandro Reyes
    13
    Angelo Brückner
    14
    Oskari Kekkonen
    16
    Quincy Kammeraad
    TM
    17
    Cole Mrowka
    18
    Sebastian Rasmussen
    20
    Scott Woods
    21
    Daisuke Sato
    22
    Kenji Nishioka
    23
    Christian Rontini

  • Thông tin trận đấu Việt Nam vs Philippines

    Đội tuyển Việt Nam mang đến giải đội hình có nhiều thay đổi so với ASEAN Cup 2026 cách đây một tháng. Cho đến trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang-sik vẫn phải có điều chỉnh nhất định về nhân sự với một loạt chấn thương mà các cầu thủ gặp phải khi thi đấu cho câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia hoặc giải châu lục.

    Đình Bắc là đội phó đội tuyển Việt Nam.

    Đình Bắc là đội phó đội tuyển Việt Nam.

    Tuy nhiên, sự xuất hiện của một loạt cầu thủ Việt kiều chất lượng như Cao Pendant Quang Vinh, Ngô Đăng Khoa hay Adou Minh, Williams Minh Hoàng mở ra nhiều kì vọng mới cho đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng, “các chiến binh sao vàng” vẫn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch bất chấp áp lực từ Indonesia, Malaysia hay chính Thái Lan.

    Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu vô địch của mình, đội tuyển Việt Nam cần làm tốt nhiệm vụ trước Philippines. Đội bóng đến từ quốc đảo này không hẳn quá mạnh, nhưng luôn thi đấu kỉ luật và cho thấy nhiều nét tích cực trong cách triển khai bóng.

    Đội tuyển Việt Nam không được phép chủ quan và cần nhìn nhận vào bài học của đội tuyển Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Anthony Hudson từng rất vất vả mới đánh bại được Philippines. Việt Nam rất cần màn tỏa sảng của Đình Bắc, Xuân Son để giành 3 điểm trọn vẹn.

  • Link trực tiếp Việt Nam vs Philippines

    Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play, My TV và TV360.

    Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Philippines được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

    Link FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines (sao chép và dán vào trình duyệt web):

    https://fptplay.vn/su-kien/viet-nam-philippines-6ab7a70f9afeb5acfc0124e1?event=event

    Để xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

    Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

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