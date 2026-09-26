Trực tiếp bóng đá Việt Nam 1-0 Philippines: Đình Bắc ghi bàn

Cập nhật tỷ số trực tiếp Việt Nam vs Philippines●FIFA ASEAN CupViệt Nam1-0PhilippinesĐình Bắc 25’ĐANG CẬP NHẬT
Pha trượt chân của Việt Anh mở ra cơ hội choi Gayoso đi thẳng vào vòng cấm đối mặt thủ môn. Lê Giang Patrik cứu thua xuất sắc.
Minh Hoàng làm tường cho Xuân Son dứt điểm nhưng cú sút ở vị trí sát vòng cấm lại đưa bóng đi quá thiếu chính xác.
Hiệp 2 bắt đầu
Đội tuyển Việt Nam và Philippines chưa thay người.
Hiệp 1 kết thúc
Đội tuyển Việt Nam trục trặc trong tổ chức lối chơi nhưng tận dụng cơ hội tốt hơn đối thủ.
Cầu thủ Philippines đánh đầu chệch khung thành đội nhà trong pha đá phạt góc của đội tuyển Việt Nam, suýt có pha phản lưới.
Kristensen tung người dứt điểm không trúng đích. Đội tuyển Việt Nam liên tiếp gặp khó khăn trong các pha chống bóng bổng.
Đội tuyển Philippines mới là những người kiểm soát bóng nhiều hơn. Họ đang tổ chức nhiều tình huống áp sát khung thành của Lê Giang Patrik từ 2 biên cũng như trung lộ.
Đội tuyển Philippines không còn duy trì được sức ép lên phần sân của Việt Nam như trước khi thủng lưới.
Việt Nam 1-0 Philippines
Williams Minh Hoàng thoát xuống sau đường chọc khe của Thành Long. Cầu thủ số 11 căng ngang để Đình Bắc dứt điểm.
Video: Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số.
Randy sút xa dội xà. Lê Giang Patrik không có cơ hội cản phá nhưng đội tuyển Việt Nam gặp may.
Đội tuyển Việt Nam mới chỉ có cú sút xa đáng chú ý của Lê Phạm Thành Long. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa tạo ra pha tấn công sắc nét nào.
Cầu thủ Philippines lại thoát xuống bên cánh phải và tạt bóng cho đồng đội đánh đầu. Bóng đi cao hơn khung thành đội tuyển Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam phòng ngự không tốt. Leipond dễ dàng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của Lê Giang Patrik.
Trương Tiến Anh khiến thủ môn đối phương bất ngờ bằng cú sút phạt thẳng nhưng không thành công.
Trận đấu bắt đầu
Philippines giao bóng.
Lùi giờ thi đấu
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines dự kiến bắt đầu muộn 15 phút so với kế hoạch vì lý do thời tiết. Giờ giao bóng lùi xuống 20h.
Đội hình Việt Nam và PhilippinesViệt NamĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Patrik Lê GiangTM3Cao Pendant Quang Vinh5Nguyễn Adou Leygley Minh7Phạm Xuân Mạnh8Lê Phạm Thành Long9Nguyễn Đình Bắc10Đỗ Hoàng Hên11Williams Minh Hoàng12Nguyễn Xuân SonĐT15Trương Tiến Anh20Bùi Hoàng Việt AnhDỰ BỊ2Lê Ngọc Bảo4Lê Văn Đô6Nguyễn Nhật Minh13Nguyễn Tài Lộc14Nguyễn Hoàng Đức16Ngô Đăng Khoa17Phạm Gia Hưng18Nguyễn Hai Long19Võ Hoàng Minh Khoa21Trần Trung KiênTM22Phan Tuấn Tài23Nguyễn Văn ViệtTMPhilippinesĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT15Michael FalkesgaardTM3Paul Tabinas4Jefferson Tabinas5Jesper Nyholm7André Leipold8Manuel OttĐT9Javier Gayoso10Bjørn Kristensen11Randy Schneider12Amani Aguinaldo19Zico BaileyDỰ BỊ1Kevin Ray MendozaTM2Isaiah Alqu6Sandro Reyes13Angelo Brückner14Oskari Kekkonen16Quincy KammeraadTM17Cole Mrowka18Sebastian Rasmussen20Scott Woods21Daisuke Sato22Kenji Nishioka23Christian Rontini
Thông tin trận đấu Việt Nam vs Philippines
Đội tuyển Việt Nam mang đến giải đội hình có nhiều thay đổi so với ASEAN Cup 2026 cách đây một tháng. Cho đến trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang-sik vẫn phải có điều chỉnh nhất định về nhân sự với một loạt chấn thương mà các cầu thủ gặp phải khi thi đấu cho câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia hoặc giải châu lục.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của một loạt cầu thủ Việt kiều chất lượng như Cao Pendant Quang Vinh, Ngô Đăng Khoa hay Adou Minh, Williams Minh Hoàng mở ra nhiều kì vọng mới cho đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng, “các chiến binh sao vàng” vẫn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch bất chấp áp lực từ Indonesia, Malaysia hay chính Thái Lan.
Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu vô địch của mình, đội tuyển Việt Nam cần làm tốt nhiệm vụ trước Philippines. Đội bóng đến từ quốc đảo này không hẳn quá mạnh, nhưng luôn thi đấu kỉ luật và cho thấy nhiều nét tích cực trong cách triển khai bóng.
Đội tuyển Việt Nam không được phép chủ quan và cần nhìn nhận vào bài học của đội tuyển Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Anthony Hudson từng rất vất vả mới đánh bại được Philippines. Việt Nam rất cần màn tỏa sảng của Đình Bắc, Xuân Son để giành 3 điểm trọn vẹn.
Link trực tiếp Việt Nam vs Philippines
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play, My TV và TV360.
Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Philippines được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines (sao chép và dán vào trình duyệt web):
https://fptplay.vn/su-kien/viet-nam-philippines-6ab7a70f9afeb5acfc0124e1?event=event
Để xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.
Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn
Trực tiếp bóng đá Việt Nam 1-0 Philippines: Đình Bắc ghi bàn
Mai Phương
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines 17h ngày 26/9: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam đấu với Philippines thuộc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.
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