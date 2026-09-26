Trực tiếp bóng đá Việt Nam 1-0 Philippines: Đình Bắc ghi bàn

Đội tuyển Việt Nam mang đến giải đội hình có nhiều thay đổi so với ASEAN Cup 2026 cách đây một tháng. Cho đến trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang-sik vẫn phải có điều chỉnh nhất định về nhân sự với một loạt chấn thương mà các cầu thủ gặp phải khi thi đấu cho câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia hoặc giải châu lục.

Đình Bắc là đội phó đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của một loạt cầu thủ Việt kiều chất lượng như Cao Pendant Quang Vinh, Ngô Đăng Khoa hay Adou Minh, Williams Minh Hoàng mở ra nhiều kì vọng mới cho đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng, “các chiến binh sao vàng” vẫn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch bất chấp áp lực từ Indonesia, Malaysia hay chính Thái Lan.

Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu vô địch của mình, đội tuyển Việt Nam cần làm tốt nhiệm vụ trước Philippines. Đội bóng đến từ quốc đảo này không hẳn quá mạnh, nhưng luôn thi đấu kỉ luật và cho thấy nhiều nét tích cực trong cách triển khai bóng.

Đội tuyển Việt Nam không được phép chủ quan và cần nhìn nhận vào bài học của đội tuyển Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Anthony Hudson từng rất vất vả mới đánh bại được Philippines. Việt Nam rất cần màn tỏa sảng của Đình Bắc, Xuân Son để giành 3 điểm trọn vẹn.