Video: Nga dội UAV, tên lửa xuống Kiev trong đợt tấn công mới nhất

(VTC News) -

Hỏa hoạn bùng phát tại chợ Stolichny ở ngoại ô Kiev, Ukraine.

Hôm 27/9, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết cuộc tấn công vào chợ Stolichny ở ngoại ô Kiev. Cuộc tấn công gây ra hỏa hoạn tại chợ bán buôn thực phẩm.

Hình ảnh do nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ tấn công ghi lại cho thấy nhiều thi thể và ngọn lửa bao trùm phương tiện trong bãi đậu xe. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga thực hiện làn sóng tấn công kéo dài nhiều ngày vào thủ đô Kiev.

Tại khu vực trung tâm, cảnh báo không kích cũng được kích hoạt khiến cả khu vực chìm trong tiếng nổ và tiếng bom suốt 9 giờ.

Một máy bay không người lái của Nga bị hệ thống phòng không thủ đô bắn hạ và rơi xuống khu phố Podil trong lúc vụ tấn công mới nhất diễn ra trùng với cuộc tấn công vào chợ Stolichny.

“Tại quận Podilskyi, đám cháy bùng phát trên bãi cỏ do mảnh vỡ rơi xuống”, Thị trưởng Klitschko cho hay. Lực lượng cứu hộ được điều động đến hiện trường ngay sau đó.

Mảnh vỡ khác cũng rơi xuống khu vực trống ở quận Dnipro và một tòa nhà. Báo cáo ban đầu cho thấy có người thương vong.

Theo Kyiv Independent, chính quyền địa phương buộc tạm dừng những chuyến tàu dự kiến ​​khởi hành trong thời điểm xảy ra vụ tấn công và sơ tán hành khách đến hầm trú ẩn. Thông báo cảnh báo không kích mới nhất được dỡ bỏ trước 1h (giờ địa phương).

“Tuần qua, Nga phóng hơn 2.200 máy bay không người lái tấn công vào Ukraine cũng như khoảng 1.650 quả bom và 38 tên lửa các loại, trong đó có một số lượng đáng kể là tên lửa đạn đạo”, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay.