Ukraine tuyên bố đánh trúng 2 nhà máy lọc dầu, Nga nói tấn công 5 tàu chở hàng

(VTC News) -

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga trong đêm - tại Perm và Novoshakhtinsk. Các lực lượng Ukraine cũng tuyên bố tấn công nhà máy quốc phòng Iskra ở Ulyanovsk và phá hủy hai trạm radar Nga tại vùng Rostov.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đánh trúng hai nhà máy lọc dầu của Nga trong 24 giờ qua. Theo ông Zelensky, hai nhà máy lọc dầu bị đánh trúng nằm tại Bashkortostan và vùng Samara của Nga. Các vụ đánh trúng mục tiêu cũng được ghi nhận tại Biển Đen.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này sử dụng máy bay không người lái Geran để tấn công 5 tàu chở hàng khô tại Biển Đen và cảng Odesa, Ukraine.

Theo Nga, những tàu này được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga công bố video mà cơ quan này nói là hình ảnh giám sát mục tiêu, ghi lại các cuộc tấn công bằng UAV Geran-4 Sicker. Video cho thấy các tàu bị hư hại tại Biển Đen và trong khu vực cảng Odesa.

Tại Nga, chính quyền địa phương cũng báo cáo thương vong sau cuộc tấn công qua đêm nhằm vào thành phố Voronezh. Thống đốc Alexander Gusev cho biết số người bị thương tăng lên 13. Theo ông Gusev, 88 máy bay không người lái Ukraine bị bắn hạ trên khu vực Voronezh và ít nhất 6 huyện trong đêm. Một số tòa nhà chung cư và nhà riêng bị hư hại mặt tiền, cửa sổ bị vỡ. Các thông tin này được giới chức Nga công bố và chưa có thông tin độc lập xác nhận toàn bộ con số.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova cáo buộc Ukraine cố ý nhằm vào các tòa nhà đặt trụ sở của các ủy ban bầu cử tại Nga trong những ngày diễn ra bầu cử. Theo bà Pamfilova, tại 11 khu vực, 75 tòa nhà của các ủy ban bầu cử cấp lãnh thổ và khu vực đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết hiện chưa có thông tin cụ thể về việc tổ chức cuộc gặp ba bên liên quan đến Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 25/9 rằng còn quá sớm để thảo luận về vấn đề này.