Washington đề xuất UAE đăng cai cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine

Theo Tổng thống Zelensky, Mỹ đã đề xuất cuộc họp ba bên cấp chuyên viên và Ukraine đang chờ Washington đưa ra thời gian cụ thể. Ngoài ra, ông Zelensky còn cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa phòng không tiên tiến Patriot sau nhiều lần thay đổi quan điểm về vấn đề này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại Kiev. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc hỗ trợ Kiev để bù đắp thâm hụt ngân sách nhằm trang trải chi phí quốc phòng. Theo ông Zelensky, cần có thêm nguồn đầu tư vào tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) do Ukraine tự sản xuất.

Hiện Ukraine cần gấp 27 tỷ USD do thiếu ngân sách quốc phòng, nếu không nước này sẽ bắt đầu cạn kiệt UAV và tên lửa vào đầu năm tới. Trước tình hình này, ông Zelensky kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) đẩy nhanh việc giải ngân đợt hai trong gói vay 90 tỷ euro (102 tỷ USD) để hỗ trợ các hoạt động mua sắm vũ khí này. Dự kiến, các bên sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận bổ sung tại Ukraine hoặc EU trong thời gian tới.

Liên quan đến tuyến hàng hải trên Biển Đen, Tổng thống Zelensky cho biết các nước Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và các quốc gia Trung Đông khác đang tham gia các cuộc thảo luận về việc khai thông tuyến đường biển này. Theo ông Zelensky, ông đã có các cuộc trao đổi riêng với các nhà lãnh đạo của những nước này và Bộ Ngoại giao Ukraine cũng đã liên lạc với các đối tác tại các quốc gia đó. Ngoài những nước này, nhiều quốc gia khác cũng đề xuất việc dỡ bỏ phong tỏa Biển Đen.

Biển Đen là tuyến vận chuyển quan trọng của thị trường nông sản thế giới. Nga và Ukraine chiếm hơn 25% lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu, khoảng 60% thị phần dầu hướng dương và 10% lượng ngô giao dịch quốc tế.

Các sản phẩm này được cung cấp cho nhiều thị trường lớn từ Bắc Phi, Trung Đông đến châu Á. Tuy nhiên, xung đột Nga - Ukraine leo thang đã khiến hoạt động vận chuyển ngũ cốc qua khu vực này bị đình trệ, buộc các nước phải tìm kiếm giải pháp nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ giá lương thực tăng trở lại.