Núi lửa Semeru tại Indonesia liên tục phun trào, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp

Theo báo cáo của Trạm quan sát núi lửa ở huyện Lumajang, Đông Java, núi lửa Semeru tiếp tục phun trào hôm 8/12, tạo ra cột tro bụi cao 1.000 mét so với đỉnh núi và tạo dòng dung nham nóng chảy quanh miệng núi. Hoạt động này được ghi nhận 171 vụ phun trào trong ngày, xảy ra hàng chục cơn địa chấn kéo dài từ 62 đến 180 giây, kèm theo rung chấn đá lở, khí thải và động đất.

Núi lửa Semeru phun trào hôm 8/12, tạo cột tro bụi cao khoảng 1.000 mét so với đỉnh núi và dòng dung nham nóng chảy (Ảnh: Antara)

Ông Isnugroho, người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Lumajang (BPBD) cho biết, hôm 5/12 núi lửa Semeru phun trào tạo dòng nham thạch nóng sáng, kết hợp mưa lũ xảy ra vào cuối tuần qua, khiến bùn đất vùi lấp ít nhất 13 ngôi nhà và làm hư hại nặng một nhà thờ Hồi giáo. Hầu hết 138 hộ gia đình với hơn 500 nhân khẩu phải di tản lên đồi khi lũ bùn tiếp tục tràn vào nhà và đề phòng các vụ phun trào thứ cấp xảy ra. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang vận chuyển và phân phát hậu cần cho cư dân vẫn đang bị cô lập. Tuy nhiên việc viện trợ hàng hóa gặp nhiều khó khăn do bị cản trở bởi bùn đá và khói bụi.

Hiện Trung tâm Giảm thiểu Rủi ro Địa chất và Núi lửa Indonesia cảnh báo núi lửa Semeru vẫn ở Cấp độ III; cấm các hoạt động trong bán kính 5 km quanh miệng núi lửa do nguy cơ phun trào đá nóng chảy và khuyến cáo người dân không tiến hành các hoạt động trong phạm vi 500 mét tính từ bờ sông Besuk Kobokan, nơi dòng nham thạch nóng chảy từ đỉnh núi, có thể kéo dài tới 17km. Chính quyền huyện Lumajang đã kêu gọi người dân quanh núi lửa Semeru di dời đến nơi an toàn từ nhiều năm trước, nhưng người dân phản đối vì sinh kế phụ thuộc đất đai màu mỡ do nủi lửa tạo ra.