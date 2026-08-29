Video khoảnh khắc khối băng khổng lồ tách khỏi Himalaya, gây lũ quét thảm hoạ

(VTC News) -

Những hình ảnh mới ghi lại cảnh tượng sau khi khối băng khổng lồ tách khỏi đỉnh núi thuộc dãy Himalaya, kéo theo dòng thác bùn, tuyết, nước lũ và đất đá đổ ập xuống các cộng đồng dân cư ở thung lũng bên dưới. (Nguồn: Twitter, Sky News, NY Times)