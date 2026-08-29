Những hình ảnh mới ghi lại cảnh tượng sau khi khối băng khổng lồ tách khỏi đỉnh núi thuộc dãy Himalaya, kéo theo dòng thác bùn, tuyết, nước lũ và đất đá đổ ập xuống các cộng đồng dân cư ở thung lũng bên dưới. (Nguồn: Twitter, Sky News, NY Times)
Video khoảnh khắc khối băng khổng lồ tách khỏi Himalaya, gây lũ quét thảm hoạ
(VTC News) -
Video mới cho thấy khoảnh khắc ngay sau khi khối băng tách khỏi đỉnh núi Himalaya, gây ra thảm họa bùn lũ chết người tại biên giới Nepal - Trung Quốc.
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