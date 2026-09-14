Video: Khoảnh khắc gió cuốn phăng nhà phao, quật ngã 3 trụ điện ven sông Hàn

(VTC News) -

Ngày 14/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh gió mạnh xuất hiện tại khu vực công viên sát cầu Trần Thị Lý, nằm giáp ranh giữa 2 địa bàn phường Ngũ Hành Sơn và An Hải, bên sông Hàn, TP Đà Nẵng.

Theo đó, hôm qua (13/9), tại khu vực trên có mưa, mặt nước sông Hàn xáo động mạnh. Một luồng gió từ phía sông thổi vào bờ, cuốn nhà phao đồ chơi lên cao. Cơn gió tiếp tục di chuyển về hướng cầu Trần Thị Lý, khiến người đi xe máy qua cầu gặp khó khăn.

Gió mạnh khiến trụ điện chiếu sáng ngã đổ.

Tại hiện trường sáng 14/9 cho thấy một nhà phao tại khu vui chơi bị hư hỏng, ít nhất 3 trụ điện chiếu sáng bị ngã. Một mái che bị cong cùng nhiều vật dụng trang trí cũng bị ảnh hưởng. Một số vị trí đã được dọn dẹp để bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo nhân viên bảo vệ tại khu vực, gió mạnh xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng cường độ mạnh, có hướng di chuyển từ phía sông vào bờ khiến nhiều vật dụng tại khu vui chơi đổ ngã.

UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết sẽ phối hợp phường An Hải kiểm tra khu vực công viên.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ ngày 12-13/9, Đà Nẵng có mưa lớn phổ biến 50-150mm; riêng vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía tây nam 150-300mm, có nơi cao hơn. Lượng mưa tại Câu Lâu lên tới 362,6mm.

Ngày 14/9, mưa tại Đà Nẵng giảm, chủ yếu là mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm.