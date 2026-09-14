Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay 14/9: Mưa rào và dông

(VTC News) -

Thời tiết Đà Nẵng hôm nay 14/9: Mưa rào và dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (14/9), khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Phía Nam Hà Tĩnh và phía Tây Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 13/9 đến 3h ngày 14/9 có nơi trên 170mm như Hoa Thanh (Quảng Trị) 214,4mm; Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 179,4mm.

Dự báo từ sáng sớm 14/9 đến đêm 15/9, nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 150-300mm, cục bộ trên 450mm. Các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Phú Thọ và Hà Tĩnh lượng mưa 100-180mm, cục bộ trên 250mm.

Từ chiều tối 14/9 đến đêm 15/9, vùng trung du Bắc Bộ, phía Nam Tuyên Quang và Lào Cai lượng mưa 50-100mm, cục bộ trên 150mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thành phố Đà Nẵng hôm nay tiếp tục có mưa rào. (Ảnh minh họa)

Tại Đà Nẵng, thời tiết hôm nay 14/9 có mưa rào dông vài nơi. Gió nam đến Tây Nam, cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Vùng biển thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/9/2026 các khu vực trên cả nước

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C; có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực trung du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió đông bắc đến đông, phía Nam gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C có nơi trên 33°C.