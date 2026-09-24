Video khoảnh khắc binh sĩ Mỹ lau sạch thảm đỏ trong lễ đón ông Tập Cận Bình

(VTC News) -

Khoảnh khắc binh sĩ Mỹ lau sạch thảm đỏ trong lễ đón ông Tập Cận Bình. (Video: SCMP)

Video ghi lại khoảnh khắc chuẩn bị trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện xuống máy bay tại Căn cứ liên hợp Andrews ở bang Maryland bắt đầu chuyến thăm Mỹ đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Thành viên quân đội Mỹ được nhìn thấy đang cúi người lau thảm đỏ khi nó được trải ra đường băng tại Căn cứ Liên hợp Andrews. Công tác chuẩn bị được phía Mỹ chuẩn bị rất chu đáo và cẩn thận.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ của lãnh đạo Trung Quốc trong hơn một thập kỷ. Tháp tùng ông Tập trong chuyến đi lần này có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ, Ngoại trưởng Vương Nghị và một số quan chức khác.

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bắt tay ông Tập và Phu nhân khi nhà lãnh đạo Trung Quốc bước xuống máy bay. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp đến sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mở đầu chuyến thăm cấp nhà nước nhằm xoa dịu căng thẳng giữa 2 siêu cường trên mọi lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo, thương mại đến Iran.

Đây là nghi thức tiếp đón hiếm thấy, vì Tổng thống Mỹ gần như không bao giờ đón nguyên thủ nước ngoài đến thăm Washington tại sân bay. Theo thông lệ, nhiệm vụ này thường được dành cho trưởng ban lễ tân, quan chức quân sự cấp cao, đại sứ hoặc thành viên chính quyền Mỹ.

Loạt đại bác chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nghi thức đón tiếp của ông Trump dành cho ông Tập bao gồm việc bắn một loạt đại bác chào mừng, đội danh dự gồm 21 người, hai nhóm rước cờ mang quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc cùng sự tham gia của Ban nhạc Không quân Mỹ và màn bay biểu diễn của hai chiếc máy bay ném bom B-1.

Ngoài ra, 6 máy bay chiến đấu F-22 và 6 tiêm kích F-16 được nhìn thấy đang xếp hàng trên đường băng, dường như để phô trương sức mạnh quân sự khi quan chức Mỹ trải thảm đỏ đón tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc.