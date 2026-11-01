Video: Người biểu tình ném bom xăng vào cảnh sát, đốt phá, cướp bóc ở Pháp, Đức

(VTC News) -

Cảnh sát chống bạo động đụng độ với người biểu tình tại Paris.

Căng thẳng cũng bùng phát tại các thành phố lớn khác như Lyon và Marseille. Theo Bộ Nội vụ Pháp, số người tham gia các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt trên toàn quốc là 320.000 người - thấp hơn con số 410.000 người vào thứ Bảy tuần trước và 550.000 người vào ngày 17/10, thời điểm xảy ra các vụ bạo loạn trên khắp cả nước.

Các cuộc tuần hành này tập hợp nhiều thành phần, bao gồm sinh viên (nhóm bắt đầu huy động lực lượng từ tháng 9), các công đoàn và một nhóm nhỏ người biểu tình thuộc phong trào “Áo vàng” (Yellow vest). Họ cùng chia sẻ những bất bình về chi phí sinh hoạt, giá nhiên liệu cao, lạm phát gia tăng và chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron.

Các cuộc biểu tình lại bùng phát tại Albania vào thứ Bảy, ngày 31/10.

Trong khi đó tại Albania, một số người biểu tình ném bom xăng và gạch đá vào cảnh sát; phía cảnh sát đáp trả bằng cách sử dụng vòi rồng.

Trong những tuần gần đây, người biểu tình cực đoan tại Albania phóng hỏa các tòa nhà chính phủ và ngân hàng, đập phá cửa kính các cửa hiệu, đồng thời cạy gạch lát đường để ném vào cảnh sát.

Tuần trước, Thủ tướng Rama đưa ra các biện pháp mới nhằm kiềm chế bạo lực, trong đó có quy định phạt 500.000 lek (tương đương 6.200 USD) đối với bất kỳ ai tham gia vào một cuộc biểu tình trở nên bạo lực, ngay cả khi bản thân người đó không trực tiếp thực hiện các hành vi bạo lực.

Căng thẳng xảy ra trong cuộc biểu tình ở Hamburg và Frankfurt, Đức

Hàng chục nghìn người trên khắp nước Đức tham gia các cuộc biểu tình trên toàn quốc nhằm yêu cầu cải thiện giáo dục và giảm chi phí sinh hoạt. Sự kiện diễn ra đúng vào ngày lễ Halloween và phần lớn diễn ra trong hòa bình suốt cả buổi chiều. Tuy nhiên một số đối tượng bạo loạn trùm đầu cướp phá các cửa hàng tại Frankfurt.

Tại Đức, các cuộc biểu tình được lên kế hoạch tại 34 thành phố, bao gồm Berlin, Frankfurt và Munich. Nhóm biểu tình tuyên bố phản đối nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đồng thời kêu gọi tăng cường đầu tư vào giáo dục trong bối cảnh nhiều người trẻ Đức đang phải chật vật đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Theo số liệu chính thức vào chiều thứ Bảy, số lượng người tham gia thấp hơn mức 182.000 người mà ban tổ chức dự kiến ​​ban đầu. Cảnh sát tại Frankfurt, Munich và Berlin ghi nhận khoảng 18.000 người biểu tình, chỉ bằng một nửa con số 36.000 người được công bố trên trang web của ban tổ chức.