VIB 30 năm: Từ 'Hành trình vì những bước tiến' đến 'Trạm bước tiến'

(VTC News) -

Không chỉ trên không gian số, VIB còn tổ chức chuỗi sự kiện “Trạm bước tiến” tại 4 khu vực trên toàn quốc, nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm ưu đãi và tạo nên nhiều điểm chạm để săn quà trong dịp VIB kỷ niệm 30 năm.

Một mảnh ghép, ba cơ hội nhận tiếp sức hiện thực hóa bước tiến

“Hành trình vì những bước tiến” được VIB thiết kế với nhiều lớp cơ hội để khách hàng chủ động khám phá và gia tăng khả năng nhận quà trong suốt từ nay đến hết ngày 15/10/2026. Điểm khởi đầu của “Hành trình vì những bước tiến” chính là những quyết định, hành vi, giao dịch tài chính hằng ngày của khách hàng.

Mỗi giao dịch đủ điều kiện sẽ giúp tích lũy điểm thưởng để quy đổi thành các mảnh ghép tương ứng với 9 ký hiệu từ A đến I. Càng tích lũy sớm, khách hàng càng có thêm thời gian để hoàn thiện bức tranh “Hành trình vì những bước tiến” cũng như mở ra nhiều cơ hội nhận thưởng khác trong suốt hành trình.

30 khách hàng hoàn thiện đầy đủ bộ sưu tập 9 mảnh ghép sớm nhất được tiếp sức hiện thực hóa bước tiến mới với hệ thống giải thưởng giá trị từ VIB: 1 giải đặc biệt Thẻ VIB Smart Card có số dư 1 tỷ đồng, 9 giải nhì mỗi giải 1 thẻ Smart Card số dư 100 triệu đồng và 20 giải ba mỗi giải 1 thẻ Smart Card số dư 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, khách hàng cũng không nhất thiết phải chờ đến khi hoàn thiện bức tranh mới có thể nhận quà. Một mảnh ghép có thể mở ra đến 3 hướng săn quà, từ đổi thưởng ngay đến tích lũy cho những giải thưởng lớn. Theo đó, những mảnh ghép đã tích lũy còn có thể sử dụng cho hai cơ hội khác: khám phá kho quà “Hành trình vì những bước tiến” hoặc tham gia 3 mốc đua tranh Top bảng xếp hạng.

Cài lịch ngay: “Giờ vàng” 15h thứ Ba hằng tuần và 3 ngày đặc biệt

Một trong những điểm bạn nên đặt lịch ngay trên điện thoại là mốc 15h - 16h thứ Ba hằng tuần, bởi đây là thời gian kho quà “Hành trình vì những bước tiến” được mở trên MyVIB. Đây là thời điểm bạn có thể sử dụng những mảnh ghép tích lũy để đổi các phần quà hấp dẫn, thay vì chờ đợi đến cuối chương trình.

Kho quà được chia thành ba tầng trải nghiệm Starter, Thriver và Achiever, với nhiều phần thưởng công nghệ, mua sắm và giải trí như Apple Watch, AirPods, voucher mua sắm cùng nhiều quà tặng giá trị khác. Với lịch mở cố định, bạn có thể chủ động đặt lịch 15h thứ Ba hằng tuần để không bỏ lỡ cơ hội khám phá Kho quà.

Bên cạnh đó, chương trình còn có ba “điểm rơi” đặc biệt dành cho khách hàng muốn bứt tốc trên bảng xếp hạng, đó là ngày 11/09, 18/09 và 25/09. Đây là ba cột mốc của bảng xếp hạng mừng Tháng sinh nhật VIB - Tranh Top tích lũy mảnh ghép, với mỗi mốc là một cuộc đua mới.

Tại cả ba cột mốc, 3 khách hàng có số lượng mảnh ghép phát sinh mới nhiều nhất sẽ nhận iPhone 17 Pro Max; 10 khách hàng tiếp theo lần lượt có cơ hội nhận iPad mini - Pro A17 tại ngày 11/09, AirPods Max 2 tại ngày 18/09 và Dyson Digital Slim Submarine™ tại ngày 25/09.

Với nhiều lớp trải nghiệm, “Hành trình vì những bước tiến” không đặt tất cả phần thưởng ở một vạch đích. Bạn có thể tích lũy đều đặn để hoàn thiện 9 mảnh ghép, ghi nhớ “giờ vàng” để đổi quà, đồng thời tăng tốc tại các cột mốc bảng xếp hạng. Mỗi cách tham gia đều mang đến cho bạn cơ hội khác nhau, giúp hành trình kéo dài gần hai tháng luôn có những mục tiêu mới để chinh phục.

Thêm điểm chạm cho khách hàng săn thưởng trong hành trình VIB 30 năm

Không chỉ mang đến trải nghiệm săn thưởng trên không gian số MyVIB, VIB còn mở rộng các hoạt động mừng sinh nhật 30 năm đến hệ thống 204 điểm giao dịch với chuỗi sự kiện “Trạm bước tiến”, lần lượt hiện diện tại 4 khu vực trên cả nước từ nay đến hết ngày 18/09/2026.

Lần lượt, các Trạm sẽ có mặt tại Hà Nội và miền Bắc; Huế, Đà Nẵng và miền Trung; Cần Thơ, An Giang và miền Tây Nam Bộ; TP.HCM và miền Đông Nam Bộ. Tại các điểm triển khai, khách hàng thực hiện những giao dịch đủ điều kiện sẽ có cơ hội nhận các quà tặng mang dấu ấn VIB 30 năm như dù gấp, bình nước, sổ tay, nón, túi và đặc biệt là ly đính đá VIB 30 phiên bản giới hạn.

Như vậy, từ mỗi mảnh ghép trong “Hành trình vì những bước tiến” đến mỗi lần đến với “Trạm bước tiến”, khách hàng VIB đều có thêm nhiều cách để tham gia các hoạt động ưu đãi, nhận quà giá trị nhân dịp VIB kỷ niệm 30 năm.

Nếu “Hành trình vì những bước tiến” tạo ra trải nghiệm săn thưởng trên nền tảng số, thì “Trạm bước tiến” lại mang dấu ấn sinh nhật đến gần hơn với khách hàng trong không gian giao dịch thực tế.

Sau 30 năm phát triển, câu chuyện của VIB không chỉ nằm ở những dấu mốc đã đạt được mà còn ở cách ngân hàng tiếp tục tạo ra những trải nghiệm mới.

Từ nền tảng ngân hàng số đến các điểm giao dịch, việc triển khai đồng thời “Hành trình vì những bước tiến” và “Trạm bước tiến” cho thấy cách VIB mở rộng trải nghiệm kỷ niệm 30 năm trên cả không gian số và đời thực, với mục tiêu đưa thêm giá trị và những trải nghiệm mới đến gần hơn với khách hàng.

“Hành trình vì những bước tiến” diễn ra trên MyVIB đến hết ngày 15/10/2026, trong khi “Trạm bước tiến” được triển khai tại các khu vực theo từng giai đoạn đến hết ngày 18/09/2026.

Khách hàng có thể bắt đầu tích lũy, khám phá Kho quà, chủ động chinh phục các mốc Bảng xếp hạng trên MyVIB hoặc tìm hiểu các ưu đãi tại điểm giao dịch để không bỏ lỡ những trải nghiệm trong hành trình kỷ niệm 30 năm của VIB.