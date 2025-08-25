Vị trí lực lượng y tế trên tuyến đường diễu binh A80

(VTC News) -

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là sự kiện trọng đại thu hút đông đảo người dân cả nước. Tuy nhiên, việc tập trung hàng chục nghìn người tại các tuyến phố trung tâm tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe. Cùng với phương án đảm bảo an ninh, trật tự của các ban, ngành, kế hoạch về y tế cũng được xây dựng chi tiết, cụ thể.

Cụ thể, để đảm bảo sức khỏe cho người dân và các lực lượng tham gia sự kiện A80, một mạng lưới y tế dày đặc đã được thành phố Hà Nội bố trí tại các khu vực trọng yếu.

Người dân nên cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết vị trí ứng trực y tế.

Tại khu vực trung tâm quảng trường: Các kíp y tế sẽ ứng trực tại các khu vực bố trí theo sơ đồ

Lực lượng y tế vòng ngoài: Các kíp y tế sẽ ứng trực tại các khu vực bố trí theo sơ đồ.

- Bệnh viện Xanh Pôn

- Trạm Y tế phường Tây Hồ

- Trung tâm cấp cứu 115

Lực lượng y tế được bố trí nhiều lớp, từ trong khu vực khán đài trung tâm ra đến vòng ngoài, đảm bảo khả năng tiếp cận và xử lý y tế nhanh chóng nhất có thể.

Lực lượng y tế ứng trực trên nhiều trục đường

Mạng lưới y tế không chỉ tập trung ở khu vực quảng trường mà còn được bố trí dọc các tuyến đường diễu hành và các điểm tập trung đông người.

Trên các tuyến đường diễu binh, diễu hành: Ngã tư Tràng Thi - Phủ Doãn Ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn Ngã tư Kim Mã - Liễu Giai Ngã tư Đội Cấn - Văn CaoNhà thi đấu Quần Ngựa Công viên Thống Nhất Quảng trường Cách mạng tháng Tám

Tại 6 điểm lắp màn hình led cửa ngõ: Công viên Yên Sở, Công viên Hòa Bình, Công viên Cầu Giấy, Công viên Hà Đông, Trung tâm triển lãm Quốc gia (Đông Anh), Công viên Long Biên.

Bên cạnh đó, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch số 1105/KH-BYT bao trùm tất cả những lĩnh vực liên quan tới y tế, từ bảo đảm công tác an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch, các tình huống có thể xảy ra, kể cả những vấn đề liên quan tới thảm họa.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, cụ thể gồm:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức công tác thường trực cấp cứu trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động.

- Tổ chức bố trí các tổ y tế thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho đại biểu, khách mời, nhân viên phục vụ; đồng thời phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm.

- Bảo đảm đủ danh mục thuốc, thiết bị, vật tư tiêu hao để trang bị cho các tổ y tế, xe cứu thương.

- Chỉ đạo một số bệnh viện bố trí sẵn sàng 5-10 giường bệnh trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra.

Nếu bạn hoặc người thân có vấn đề về sức khỏe, hãy bình tĩnh và tìm đến các tình nguyện viên hoặc lực lượng chức năng gần nhất để được chỉ dẫn tới điểm y tế. Đồng thời, hãy lưu số điện thoại cấp cứu 115 vào danh bạ của bạn.