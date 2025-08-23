Các tuyến đường cấm hoàn toàn dịp diễu binh diễu hành A80

(VTC News) -

Theo thông báo từ Ban tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (gọi tắt là A80), nhằm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đại lễ, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã công bố kế hoạch phân luồng giao thông chi tiết.

Theo đó, hàng loạt tuyến phố trung tâm sẽ được áp dụng lệnh cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Kế hoạch này được triển khai không chỉ cho ngày lễ chính thức (diễn ra từ 6h30 ngày 2/9) mà còn áp dụng cho các đợt tổng duyệt, sơ duyệt và luyện tập kéo dài từ ngày 21/8 đến 30/8.

Để giúp người dân và du khách di chuyển thuận lợi, các phương án phân luồng và hướng dẫn lộ trình thay thế đã được xây dựng cụ thể. Người dân được khuyến nghị cập nhật thông tin thường xuyên để chủ động trong việc đi lại.

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình diễn ra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).

Thời gian và các tuyến đường tổ chức cấm triệt để các phương tiện

Trong thời gian diễn ra các sự kiện hợp luyện diễu binh diễu hành A80 và sự kiện chính thức, một số tuyến đường sẽ cấm triệt để các phương tiện.

Hợp luyện: 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8

Hợp luyện: 17h ngày 24/8 đến 3h ngày 25/8

Sơ duyệt: 17h ngày 27/8 đến 3h ngày 28/8

Tổng duyệt: 18h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8

Lễ chính thức: 18h ngày 1/9 đến 15h ngày 2/9.

Trong các khung giờ trên, các tuyến đường sau sẽ cấm toàn bộ các phương tiện (trừ xe phục vụ lễ kỷ niệm và xe có phù hiệu bảo vệ).

Khu vực quanh Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (đoạn Hùng Vương - Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân.

Khu vực Hoàng thành và lân cận

Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Nguyễn Thái Học.

Tuyến đường đoàn diễu hành đi qua

Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Đội Cấn, Dốc La-pho.Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc.

Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung).

Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Lý Thái Tổ.

Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền), Lê Thánh Tông, Tông Đản (đoạn Lý Đạo Thành - Tràng Tiền).

Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư.

Quang Trung (đoạn Lý Thường Kiệt - Tràng Thi), Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (đoạn Quảng trường NHNN - Tràng Tiền).

Giảng Võ, Láng Hạ, đường Láng (đoạn Láng Hạ - Trần Duy Hưng).