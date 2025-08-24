Các tuyến đường hạn chế dịp diễu binh, diễu hành A80

(VTC News) -

>>Các tuyến đường cấm hoàn toàn dịp diễu binh diễu hành A80

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ bắt đầu từ 6h30 ngày 2/9 (trước đó là sự kiện Tổng hợp luyện lần 1 từ 20h ngày 21/8 và Tổng hợp luyện lần 2 từ 20h ngày 24/8; Sơ duyệt từ 20h ngày 27/8 và Tổng duyệt từ 6h30 ngày 30/8).

Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, các tuyến đường hạn chế dịp 2/9 tại Hà Nội được áp dụng theo từng khung giờ cụ thể như sau:

11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8

17h ngày 24/8 đến 3h ngày 25/8

17h ngày 27/8 đến 3h ngày 28/8

18h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8

18h ngày 1/9 đến 15h ngày 2/9.

Người dân hãy thường xuyên cập nhật thông tin về các tuyến đường cấm triệt để và hạn chế phương tiện để theo dõi đại lễ một cách thuận tiện nhất. (Ảnh: Minh Tuệ - Minh Đức)

Các tuyến đường được tổ chức tạm cấm phương tiện lưu thông:

Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I: Tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II: Tạm cấm đối với các xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường khuyến nghị hạn chế lưu thông

Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III: Hạn chế lưu thông đối với các xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ôtô cá nhân, xe môtô.

Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II: Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

Đối với một số tuyến đường từ Vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18): hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm).

Không dừng, đỗ phương tiện trên các tuyến đường tổ chức cấm và tạm cấm các phương tiện lưu thông.

Trong thời gian tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

Các xe ôtô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình di chuyển qua cầu Thanh Trì Vành đai III trên cao nút giao Đỗ Mười cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng cầu Thanh Trì Vành đai III trên cao cầu Thăng Long Võ Văn Kiệt...; hoặc từ Quốc lộ 5 Nguyễn Đức Thuận đường dẫn cầu Thanh Trì cầu Phù Đổng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 Võ Văn Kiệt cầu Thăng Long Vành đai III trên cao nút giao Đỗ Mười cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường Vành đai III trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để nhân dân, người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.