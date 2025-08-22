(VTC News) -

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ bắt đầu từ 6h30 ngày 2/9 (trước đó là sự kiện Tổng hợp luyện lần 1 từ 20h ngày 21/8 và Tổng hợp luyện lần 2 từ 20h ngày 24/8; Sơ duyệt từ 20h ngày 27/8 và Tổng duyệt từ 6h30 ngày 30/8).

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội (Tramoc) vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị vận tải hành khách như xe buýt, đường sắt đô thị về việc dừng, điều chỉnh nhiều tuyến buýt để phục vụ tổng hợp luyện và sơ duyệt cho sự kiện diễu binh diễu hành A80. Hệ thống xe buýt Hà Nội có nhiều tuyến đi qua các đường phố gần khu vực diễu binh diễu hành A80:

- Phố Nguyễn Thái Học: Có tới 13 tuyến xe buýt đi qua, bao gồm 02, 22A, 23, 32, 38, 50, 99, BRT01...

- Đường Hoàng Diệu: Có 5 tuyến buýt, xuống tại điểm dừng Tượng đài Bắc Sơn.

- Phố Liễu Giai và đường Văn Cao: Có các tuyến 09A, E05, 144.

Người dân hân hoan đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành A80. (Ảnh: Minh Đức)

Do phân luồng giao thông, lộ trình một số tuyến xe buýt có thể sẽ được tạm thời điều chỉnh và không được phép đi vào các tuyến phố trung tâm nơi có đoàn diễu binh diễu hành đi qua trong thời gian diễn ra đại lễ.

Trong sự kiện tổng hợp luyện diễn ra ngày 21/8, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội ra thông báo, từ 11h ngày 21/8/2025, dừng hoạt động 19 tuyến xe buýt kể từ thời điểm phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 1. Các tuyến buýt dừng hoạt động bao gồm các tuyến có số hiệu: 24, 23, 31, 38, Citytour 01, 09B, 34, 55, 41, 146, Citytour 03, 159, 144, E05, E07, E08, 43TC, Eli, Citytour 02.

Trung tâm thực hiện điều chỉnh lộ trình đối với 56 tuyến buýt, kể cả tuyến buýt nhanh BRT trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất. Điều chỉnh điểm đầu cuối kết hợp điều chỉnh lộ trình với trên 20 tuyến buýt khác theo phương án phân luồng giao thông.

Đối với hai tuyến đường sắt đô thị là Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội, Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội đề nghị Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội tổ chức kéo dài thời gian hoạt động cả hai tuyến đến 24h, nghĩa là kéo dài hoạt động thêm 2 giờ so với thông thường, với giãn cách 10 phút/lượt theo phương án chạy tàu đã thống nhất. Riêng ngày 1/9 hoạt động xuyên đêm.

Để có thể theo dõi sự kiện A80 một cách thuận tiện nhất, hãy thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo mới nhất từ Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), kênh FM90 và trang web của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.