Vì sao Trung Quốc biến robot thành vận động viên thể thao?

(VTC News) -

Hình ảnh robot chạy marathon, đá bóng, thi đấu đối kháng hay khiêu vũ đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các sự kiện thể thao ở Trung Quốc. Đằng sau những cuộc thi có phần kỳ lạ này là mục tiêu lớn hơn: đưa robot ra khỏi môi trường phòng thí nghiệm để kiểm tra khả năng hoạt động của chúng trong thế giới thực.

Theo Xinhua, Trung Quốc từng tổ chức đại hội thể thao dành cho robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô vào tháng 4. Hơn 150 robot tham gia tranh tài ở nhiều nội dung, từ chạy nước rút, bóng đá đến đối kháng và khiêu vũ.

Biến sân thể thao thành phòng thí nghiệm

Thể thao có thể được xem là hoạt động vui chơi và nâng cao sức khỏe dành cho con người. Tuy nhiên với robot, đó còn là một phép thử khắc nghiệt. Trong môi trường phòng thí nghiệm, robot hai chân có thể bước đi hoàn hảo trên mặt sàn bằng phẳng. Nhưng nếu đưa chính robot đó lên đường chạy việt dã hoặc một đường đua đông người, nó sẽ lập tức phải đối mặt với hàng loạt thách thức của thế giới thực.

Robot tham gia trận thi đấu bóng đá. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tốc độ cao, tính khó lường và yếu tố đối kháng của thể thao biến lĩnh vực này thành môi trường thử nghiệm lý tưởng đối với robot AI. Những đặc tính này của thể thao cho phép các nhà nghiên cứu kiểm tra năng lực của robot, từ khả năng nhận biết môi trường, kiểm soát chuyển động cho đến việc đưa ra quyết định trong tích tắc.

Tại “Olympic robot” ở Vô Tích, những nội dung như chạy việt dã buộc máy móc phải vượt qua mặt cỏ, vũng nước và các đoạn đường dốc, qua đó kiểm tra khả năng thích nghi với địa hình. Trong khi đó, cuộc thi bán marathon tại Bắc Kinh đặt robot trước hàng loạt tình huống thực tế như vấp ngã, tự đứng dậy và thậm chí thay pin ngay giữa cuộc đua.

Những thử nghiệm này đóng vai trò như các bài kiểm tra sức chịu đựng, cung cấp cho các kỹ sư những phản hồi vô giá để cải thiện độ ổn định và khả năng phục hồi của robot. Một con robot hôm nay còn chật vật với việc rê bóng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho bước đột phá về thuật toán lập kế hoạch chuyển động trong tương lai.

Từ cuộc đua trên sân đến ứng dụng trong đời thực

Một lý do khác khiến các giải đấu robot ngày càng được tổ chức nhiều là khả năng quảng bá công nghệ. Các sự kiện thể thao vốn thu hút đông đảo khán giả và có tính giải trí cao, vì vậy chúng có thể trở thành cơ hội thuận lợi để giới thiệu những công nghệ mới, đồng thời giúp công chúng dễ dàng tiếp cận và làm quen với các thành tựu tiên tiến.

Hình ảnh một robot hình người trang nghiêm đọc lời tuyên thệ hay một chú chó robot hào hứng vẫy chiếc đuôi khiến khán giả thích thú, đồng thời giúp công nghệ robot trở nên gần gũi và bớt bí ẩn hơn.

Robot thể hiện khả năng tránh chướng ngại vật trong cuộc thi chạy việt dã. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sự chú ý của công chúng cũng đồng nghĩa với những cơ hội trên thị trường. Đối với các công ty sáng chế ra những con robot này, đây là cơ hội để họ đưa các sản phẩm ra trình diễn trước công chúng, đồng thời thu hút nhà đầu tư hoặc nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ.

Các chuyên gia cho rằng ngành công nghiệp robot đã vượt qua phần lớn những rào cản kỹ thuật và giờ đây cuộc đua nằm ở việc ai có thể đổi mới nhanh nhất. Đối với những công ty khởi nghiệp đầy tham vọng, các cuộc thi này chính là cơ hội để tìm kiếm đối tác và tạo ra những thay đổi mang tính đột phá trong ngành.

Mục đích của những cuộc thi thể thao robot cũng không nhất thiết là để tạo ra những cỗ máy chạy nhanh hơn vận động viên Olympic hay chơi bóng giỏi hơn cầu thủ chuyên nghiệp. Mục tiêu quan trọng hơn là giúp robot thành thạo những kỹ năng vận động cần thiết để hoạt động bên cạnh con người.

Nếu có thể giữ thăng bằng khi chạy trên địa hình phức tạp, tự đứng lên sau khi ngã, nhận biết chướng ngại vật và điều chỉnh chuyển động theo môi trường, robot có thể được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực ngoài thể thao.

Những năng lực được thử nghiệm trên đường chạy hôm nay có thể phục vụ robot làm việc tại nhà máy, công trường hoặc những khu vực nguy hiểm trong tương lai. Robot khi đó còn có thể giúp đảm nhận các nhiệm vụ nặng nhọc, lặp đi lặp lại hoặc tiềm ẩn rủi ro đối với con người.