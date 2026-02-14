Robot hình người gây sốt khi biểu diễn võ thuật tại Thiếu Lâm Tự

(VTC News) -

Robot biểu diễn võ thuật cùng các sư thầy tại chùa Thiếu Lâm. (Nguồn: @sciencegirl/X)

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh robot biểu diễn quyền cước cùng các sư thầy tại Thiếu Lâm Tự, khiến nhiều người kinh ngạc trước tốc độ phát triển của ngành robot Trung Quốc. Video do công ty robot Agibot có trụ sở tại Thượng Hải công bố. Trong video, các robot luyện tập võ thuật với độ đồng đều cao, giữ thăng bằng ổn định và thực hiện chuỗi động tác chính xác đến từng nhịp.

Đoạn video được quay tại Thiếu Lâm Tự - cái nôi của võ thuật Thiếu Lâm - càng làm nổi bật ý nghĩa biểu tượng của sự giao thoa giữa di sản văn hóa và công nghệ. Cộng đồng mạng bày tỏ nhiều cảm xúc trái chiều, thán phục nhưng cũng lo ngại trước hành vi ngày càng giống con người của robot.

Đây không phải lần đầu Agibot khiến dư luận chú ý với các sản phẩm robot của mình. Tháng 3/2025, công ty từng giới thiệu robot Lingxi X2 qua một video ghi lại cảnh nó đạp xe ngoài trời không khác gì người thật. Đến tháng 5 cùng năm, Lingxi X2 lại tiếp tục gây xôn xao khi đăng tải video robot thực hiện cú lộn Webster. Động tác này đòi hỏi robot phải bật nhảy bằng chân sau, lộn người về phía trước và kiểm soát cơ thể cực kỳ chính xác khi ở trên không.

Các robot luyện tập võ thuật với độ đồng đều cao, giữ thăng bằng ổn định và thực hiện chuỗi động tác chính xác đến từng nhịp.

Trong nhiều video khác, robot của Agibot có thể thực hiện một số động tác võ thuật cơ bản. Tuy nhiên màn biểu diễn tại Thiếu Lâm Tự lần này cho thấy trình độ hoàn thiện cao hơn hẳn, đặc biệt là khả năng phối hợp theo nhóm.

Lingxi X2 vận hành dựa trên mô hình trí tuệ nhân tạo Genie Operator-1 (GO-1). Hệ thống này cải thiện đáng kể khả năng học hỏi, lập kế hoạch và thực thi nhiệm vụ của robot trong môi trường thực. Hệ thống này được thiết kế để tạo ra các “hành động tiềm ẩn” - kỹ thuật giúp robot hiểu chuyển động của con người bằng cách tận dụng dữ liệu hình ảnh.

Việc chọn chùa Thiếu Lâm làm bối cảnh cho màn biểu diễn võ thuật của robot mang ý nghĩa biểu tượng. Nơi đây vốn được xem là cái nôi của kung fu Thiếu Lâm, gắn với truyền thống kỷ luật, triết lý sống và quá trình rèn luyện thân - tâm kéo dài suốt nhiều thế kỷ. Khi di sản ấy xuất hiện cùng một robot hình người trong cùng khung hình, câu chuyện mở ra theo một chiều hướng khác: công nghệ đang dần bước vào những lĩnh vực trước đây chỉ thuộc về con người.

Dù để hỗ trợ lao động, biểu diễn cùng con người hay học hỏi từ chính chuyển động của họ, Agibot xem robot của mình như cộng sự của con người thay vì những cỗ máy thay thế.