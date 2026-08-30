(VTC News) -

Man Utd giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà khi đánh bại Ipswich Town với tỷ số 5-2 ở vòng 2 giải Ngoại Hạng Anh. Bruno Fernandes là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với 3 bàn thắng và 1 đường chuyền kiến tạo cho đồng đội lập công.

● Ngoại hạng Anh Man Utd 5 - 2 Ipswich Town Fernandes 40’, 61’, 68’ Greaves (PL) 55’ Mbeumo 82’ KẾT THÚC Davies 29’ Akpom 90+2’ Thống kê trận đấu

Man Utd kiểm soát bóng áp đảo (64%) và dồn ép đối thủ trong phần lớn thời gian của hiệp một. Đội chủ nhà tung ra tới 11 pha dứt điểm, trong đó Marcus Rashford là nhân tố năng nổ nhất. Tuy nhiên, chất lượng tấn công của Man Utd không cao với chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ đạt 0,73.

Ipswich Town không sút nhiều nhưng những cơ hội mà họ tạo ra nguy hiểm hơn hẳn. Chính đội khách ghi bàn trước với pha lập công của Davies, sau tình huống đột phá và kiến tạo ở cánh phải của Fatawu.

Man Utd thắng đậm trong trận sân nhà đầu tiên của mùa giải. (Ảnh: Reuters)

Bàn thua khiến Man Utd mất nhịp. Tuy nhiên, sai lầm bất ngờ của cầu thủ Ipswich Town giúp “Quỷ đỏ” gỡ hòa. Sau khi Nunez trượt chân ở giữa sân, Cunha lập tức chuyền bóng cho Fernandes sút tung lưới đội khách.

Man Utd tấn công dồn dập ở đầu hiệp 2 và khiến đối thủ tiếp tục mắc sai lầm. Hậu vệ Greaves của Ipswich Town trải qua những phút đáng quên khi liên tiếp khiến đội khách nhận bàn thua.

Bruno Fernandes lập hattrick trong chiến thắng của Man Utd. (Ảnh: Reuters)

Cầu thủ số 24 phản lưới khi ngăn cản cú sút của Maguire ở phút 55. Chỉ vài phút sau, anh phạm lỗi với Cunha, tạo cơ hội cho Fernandes nâng tỷ số lên 3-1 từ chấm phạt đền.

Đội chủ nhà không ngừng gây sức ép, trong khi Ipswich Town vỡ trận. Đội chủ nhà tung ra tổng cộng hơn 20 cú sút trong hiệp 2, tạo chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 3,8. Fernandes hoàn tất cú hattrick rồi kiến tạo cho Mbeumo lập công nâng tỷ số lên 5-1.

Sai lầm của Martinez trong thời gian bù giờ giúp Ipswich Town có bàn rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, tình huống này không có nhiều ý nghĩa khi trận đấu an bài. Man Utd giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải 2026-2027.

Man Utd ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Senne Lammens ↓ 7,5 2 Diogo Dalot ↓ 7,5 5 Harry Maguire 7,3 6 Lisandro Martinez 6,4 8 Bruno Fernandes 10,0 9 Marcus Rashford ↓ 7,2 10 Matheus Cunha ↓ 7,7 18 Youri Tielemans 8,3 19 Bryan Mbeumo 8,2 23 Luke Shaw 7,7 37 Kobbie Mainoo ↓ 7,4 DỰ BỊ VÀO SÂN 3 Noussair Mazraoui ↑ 6,3 13 Patrick Dorgu ↑ 15 Leny Yoro ↑ 17 Andrey Santos ↑ 6,4 30 Benjamin Sesko ↑ Ipswich Town ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 37 Kjell Scherpen 7,2 3 Leif Davis 6,4 6 Issa Diop 7,6 7 Issahaku Fatawu ↓ 6,6 10 Julio Enciso 6,8 19 Emersonn ↓ 6,2 23 Sasa Lukic ↓ 6,5 24 Jacob Greaves 5,1 26 Dara O’Shea 5,1 32 Marcelino Nunez ↓ 5,4 38 Daizen Maeda ↓ 5,8 DỰ BỊ VÀO SÂN 2 Darnell Furlong ↑ 6,1 20 Kasey McAteer ↑ 25 Exequiel Palacios ↑ 6,7 29 Chuba Akpom ↑ 7,5 42 Abdoul Ouattara ↑ 6,3

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu theo diễn biến mới nhất và số liệu chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết trận Man Utd đấu Ipswich Town, thứ hạng các đội như sau.