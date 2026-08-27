Vì sao 'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh' thu hút khán giả?

(VTC News) -

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh là một trong những bộ phim Việt nổi bật nhất ra rạp dịp lễ 2/9. Phim lựa chọn chất liệu huyền sử, đưa câu chuyện về thời nhà Đinh lên màn ảnh rộng.

Ngày 26/8, phim đứng thứ ba phòng vé theo thống kê của Box Office Vietnam, với hơn 5.000 vé bán ra. Những phản hồi ban đầu dành cho tác phẩm tương đối tích cực, đặc biệt ở hình ảnh, quy mô dàn dựng và hành động.

Bộ phim “Hộ lính tráng sỹ: Bí ẩn mộ vua Đinh” được nhận được sự quan tâm của khán giả.

Phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết về 7 tráng sỹ nhận nhiệm vụ đưa 99 quan tài của Đinh Tiên Hoàng đi theo 7 hướng nhằm đánh lạc hướng kẻ địch. Câu chuyện xoay quanh hành trình bảo vệ bí mật nơi an táng nhà vua và linh khí của Đại Cồ Việt.

Quy mô lớn, cảnh phim mãn nhãn

Bộ phim mở đầu với bối cảnh loạn 12 sứ quân, sau đó chuyển đến thời điểm Đinh Tiên Hoàng băng hà. 12 năm sau, An Nhiên (Trần Thiên Tú) trở thành cô gái yêu võ thuật, cá tính mạnh và không chấp nhận những khuôn phép dành cho nữ nhi. Khi cha gặp nạn, cô xin Hoàng thái hậu cho mình tiếp tục sứ mệnh của cha, từ đó bước vào hành trình nhiều hiểm nguy cùng các tráng sĩ.

Trước khi ra rạp, bộ phim đã gây tò mò vì thời thời gian thực hiện không hề ngắn. Theo nhà sản xuất, bộ phim được ấp ủ suốt 10 năm, dành hai năm tập trung nguồn lực sản xuất, trải qua 83 ngày quay và 7 tháng hậu kỳ. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết đây là dự án ông và ê-kíp dốc toàn lực, áp lực lớn nhất ở giai đoạn cuối là khối lượng công việc hậu kỳ trước ngày ra rạp.

Cảnh sắc thiên nhiên Ninh Bình trong phim.

Điểm dễ nhận thấy nhất của Hộ linh tráng sĩ là phần hình ảnh. Ninh Bình hiện lên vừa hùng vĩ vừa huyền bí với núi đá, sông nước, rừng cây và những không gian gắn với vùng đất cố đô Hoa Lư. Việc đưa câu chuyện trở lại chính vùng đất từng là kinh đô thời nhà Đinh giúp bộ phim có được cảm giác chân thực về không gian, đồng thời tạo nên nhiều khuôn hình quy mô.

Phục trang cũng là một trong những thành phần được đầu tư đáng kể. Do tư liệu về trang phục thời Đinh còn hạn chế, ê-kíp lựa chọn cách phỏng dựng dựa trên những dấu tích mỹ thuật và văn hóa Việt, sau đó chuyển hóa thành ngôn ngữ điện ảnh.

Trên màn ảnh, những bộ giáp, binh khí và trang phục góp phần tạo ra thế giới riêng cho tác phẩm. Tạo hình của Johnny Trí Nguyễn trong vai Hữu tướng quân, Lê Vũ Long trong vai Đinh Bộ Lĩnh hay Tuấn Trần trong vai tráng sĩ Nguyên Phong đều được xây dựng với màu sắc khác nhau.

Dàn diễn viên hùng hậu

Dàn diễn viên cũng là một trong những yếu tố giúp Hộ linh tráng sĩ được quan tâm. Bộ phim quy tụ Johnny Trí Nguyễn, Tuấn Trần, Lê Vũ Long, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, NSND Tự Long, Trần Thiên Tú cùng nhiều gương mặt khác. Đáng chú ý, Johnny Trí Nguyễn trở lại màn ảnh sau thời gian vắng bóng và đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn hành động.

Hành động là điểm sáng khác của phim. Phim có 12 cảnh giao đấu, trải dài từ những màn cận chiến, sử dụng binh khí đến các trận đánh quy mô lớn. Những cảnh này được đặt trong nhiều địa hình, từ làng quê, rừng núi đến các vách đá, qua đó tận dụng lợi thế bối cảnh tự nhiên của Ninh Bình.

Dàn diễn viên có nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt.

Nhiều trường đoạn đồng thời đẩy nhân vật vào tình thế nguy hiểm và thúc đẩy mối quan hệ giữa họ. Những cảnh An Nhiên đối đầu với kẻ thù hay rơi xuống vách núi giữa lúc Nguyên Phong giao chiến giúp câu chuyện giữ được nhịp phiêu lưu, thay vì chỉ nối tiếp các màn đánh đấm.

Trong dàn diễn viên, nhân vật An Nhiên cũng là điểm tựa cảm xúc. Đó là một cô gái có cá tính mạnh, luôn muốn vượt khỏi giới hạn dành cho nữ nhi, sau đó phải đối diện với mất mát và tiếp nhận sứ mệnh của cha. Phân cảnh người cha hy sinh là một trong những đoạn có sức nặng hơn cả, khi nhân vật từ trạng thái chủ động, mạnh mẽ chuyển sang bất lực trước nỗi đau.

Trần Thiên Tú cho thấy sự tiến bộ trong những cảnh nội tâm. Ở một số phân đoạn thoại có sắc thái mạnh, đài từ của nữ diễn viên đôi lúc vẫn hơi cứng, nhưng hạn chế này không quá lớn và được bù lại bằng khả năng biểu đạt cảm xúc ở những đoạn quan trọng.

Tuấn Trần tạo cho Nguyên Phong vẻ trẻ trung, bí ẩn; Johnny Trí Nguyễn có màu sắc riêng với hình ảnh Hữu tướng quân cứng rắn, đa nghi. NSND Tự Long trong vai thầy mo người Mường cũng mang tới một sắc thái khác cho bộ phim, tạo những khoảng nghỉ giữa chuỗi sự kiện căng thẳng.

Kịch bản gây tiếc nuối, khán giả tranh luận

Nếu phần hình ảnh là ưu thế rõ ràng thì kịch bản bộ phim để lại nhiều tranh luận. Ý tưởng 7 tráng sĩ, 99 quan tài và bí mật về mộ vua Đinh vốn có sức hấp dẫn, lại kết hợp các yếu tố huyền bí, tâm linh, âm mưu triều đình, tình yêu, tình cha con và hành trình trưởng thành của An Nhiên. Sự pha trộn này giúp bộ phim có màu sắc riêng, nhưng cũng khiến một số tuyến truyện chưa được đào sâu như kỳ vọng.

Trên mạng xã hội, một số khán giả cho rằng phim có khá nhiều lớp nội dung và nhân vật, vì thế có những mối quan hệ hoặc động cơ chưa được phát triển thật sự đầy đặn.

Một số ý kiến khác nhận xét nhịp phim ở vài thời điểm chưa đồng đều, một vài nút thắt được giải quyết khá nhanh và cao trào cuối chưa hoàn toàn tương xứng với những gì câu chuyện đã xây dựng từ đầu.

Tuyến tình cảm của An Nhiên (Trần Thiên Tú) - Nguyên Phong (Tuấn Trần) bị nhận xét có phần gượng gạo.

Ngoài ra, phần thoại của nhân vật đôi chỗ chưa thật sự tự nhiên, thiếu độ cảm xúc. Tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính cũng được nhận xét còn khá gượng, chưa tạo được sự thuyết phục cần thiết.

Với một câu chuyện vừa dựa trên truyền thuyết vừa được phát triển theo hướng huyền sử, việc ê-kíp mở rộng thế giới nhân vật đồng nghĩa với bài toán khó hơn trong việc kiểm soát nhịp kể và các tuyến truyện.

Dẫu vậy, Hộ linh tráng sĩ vẫn được đánh giá là một nỗ lực đáng ghi nhận của điện ảnh Việt trong việc đưa chất liệu lịch sử, văn hóa dân tộc lên màn ảnh rộng.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam, đánh giá cao quy mô và công sức của ê-kíp, đồng thời cho rằng bộ phim ra mắt trong thời điểm phù hợp khi tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ. Theo bà, tác phẩm mang đến những giá trị đáng chú ý về văn hóa, con người, lòng yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cũng kỳ vọng bộ phim có thể chạm đến cảm xúc của khán giả, đặc biệt là người trẻ, qua đó góp phần khơi gợi tình yêu và sự quan tâm với lịch sử dân tộc. Ông đánh giá việc chuyển tải chất liệu lịch sử và văn hóa Việt bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, giàu tính giải trí là một hướng đi đáng ghi nhận.