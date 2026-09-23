Vì sao Hà Nội đề xuất tăng mức trần tiền ăn bán trú từ 35.000 lên 50.000 đồng?

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội vừa hoàn tất lấy ý kiến về dự thảo Quyết định quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập.

Trong đó, Hà Nội đề xuất điều chỉnh mức trần tiền ăn tại các trường. Với học sinh tiểu học, THCS và THPT, mức trần tiền ăn trưa được đề xuất là 50.000 đồng/học sinh/ngày, thay cho mức 35.000 đồng hiện nay. Tiền ăn sáng được đề xuất từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng.

Đối với bậc mầm non, tiền ăn sáng được đề xuất từ 20.000 đồng lên 22.000 đồng; tiền ăn trưa từ 35.000 đồng lên 40.000 đồng. Riêng học sinh tiểu học, dự thảo quy định mức tiền ăn tối thiểu 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Học sinh Trường Tiểu học Trung Giã (xã Trung Giã, Hà Nội) trở lại ăn bán trú - một ngày sau sự cố suất ăn bị phản ánh lèo tèo, nhà trường phải thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn. (Ảnh: Minh Quang)

Tính lại từ chi phí thực tế

Theo UBND TP Hà Nội, mức trần mới được xây dựng trên cơ sở rà soát thực tế tổ chức bữa ăn tại các cơ sở giáo dục, mặt bằng chi phí nguyên liệu thực phẩm và các chi phí hợp lý liên quan đến tổ chức, chế biến, bảo quản, cung cấp bữa ăn. Đồng thời, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, khẩu phần và dinh dưỡng phù hợp với từng độ tuổi.

Như vậy, cơ sở để Hà Nội đề xuất mức trần mới không chỉ là giá nguyên liệu đầu vào mà còn bao gồm các khoản chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức một bữa ăn bán trú tại trường. Việc tính toán này nhằm tạo cơ sở để các trường tổ chức bữa ăn đáp ứng yêu cầu về khẩu phần và dinh dưỡng theo từng độ tuổi, đồng thời bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm.

Đây cũng là lý do mức trần được xây dựng cao hơn mức hiện hành, thay vì giữ một mức cố định trong khi điều kiện tổ chức bữa ăn tại các trường có sự khác nhau.

Trường Tiểu học Đức Giang - phân hiệu Thượng Thanh (phường Việt Hưng, Hà Nội) nấu ăn tại trường ngày 9/9 sau sự cố đơn vị cung cấp giao cơm chậm 2 ngày liên tiếp. (Ảnh: NT)

Không phải trường nào cũng thu 50.000 đồng

Một điểm cần phân biệt là mức trần 50.000 đồng không đồng nghĩa với mức thu bắt buộc.

Theo đó, mức trần là giới hạn tối đa để các cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện thực tế xác định mức thu cụ thể. Khoản thu phải phù hợp với nhu cầu thực tế, khả năng chi trả của người học và được công khai theo quy định.

Do đó, nếu quy định được ban hành, các trường không mặc định phải thu 50.000 đồng tiền ăn trưa mỗi học sinh/ngày. Mức thu thực tế sẽ phụ thuộc vào điều kiện tổ chức bữa ăn, nhu cầu của nhà trường và học sinh cũng như các chi phí hợp lý liên quan.

Hà Nội đề xuất nâng mức trần tiền ăn bán trú lên 50.000 đồng/học sinh/ngày đối với tiểu học, THCS và THPT.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đối với học sinh tiểu học, mức tiền ăn còn được đặt trong mối liên hệ với chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú của Hà Nội. Năm học 2026-2027, thành phố thực hiện cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học theo Nghị quyết 84/2026/NQ-HĐND.

Do đó, dự thảo xác định mức trần tiền ăn đồng thời với việc thực hiện cơ chế hỗ trợ này. Nhà trường phải căn cứ điều kiện thực tế để xác định mức thu, bảo đảm khoản thu gắn với nhu cầu thực tế và các chi phí hợp lý phục vụ bữa ăn.

Đề xuất điều chỉnh mức trần được đưa ra trong bối cảnh Hà Nội đang tăng cường quản lý bữa ăn bán trú. Thành phố đã đưa ra các yêu cầu đối với việc lựa chọn mô hình tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp, nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận và kiểm tra chất lượng.

Với các trường sử dụng suất ăn sẵn, việc lựa chọn đơn vị cung cấp không chỉ liên quan đến giá mà còn phải xem xét năng lực cung ứng, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và khả năng đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng.

Trong khi đó, với trường tổ chức nấu ăn tại chỗ, việc bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực và quy trình chế biến cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí.

Vì vậy, mức trần mới cần tính đến toàn bộ các yếu tố hợp lý liên quan đến việc tổ chức bữa ăn, thay vì chỉ căn cứ vào giá nguyên liệu.