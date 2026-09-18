Vì sao có tên gọi núi Chứa Chan?

(VTC News) -

Núi Chứa Chan là một trong những danh thắng nổi tiếng ở Đồng Nai, là ngọn núi cao nhất tỉnh và cao thứ hai vùng Đông Nam Bộ (sau núi Bà Đen 986m).

Núi Chứa Chan - đệ nhị thiên sơn của Đông Nam Bộ

Núi Chứa Chan tọa lạc tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, với độ cao khoảng 837m so với mực nước biển. Năm 2012, núi Chứa Chan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Khu vực núi Chứa Chan. (Ảnh: Kyluc.vn)

Núi Chứa Chan được mệnh danh là “đệ nhị thiên sơn” ở vùng đất Đông Nam Bộ. Nó còn được gọi là núi Gia Ray hoặc Gia Lào. Nhiều năm qua, đây là điểm đến du lịch tâm linh thu hút hàng chục ngàn du khách mỗi dịp đầu năm mới.

Núi Chứa Chan có cảnh quan hùng vĩ, là nơi khởi nguồn của nhiều con suối (suối Gia Ui chảy về hướng đông, suối Gia Miên chảy về hướng tây, suối Gia Liêu chảy về hướng nam và suối Gia Lào chảy về hướng bắc) với nguồn nước quanh năm trong mát.

Trên núi Chứa Chan, nhiều ngôi chùa cổ kính được xây dựng xen kẽ những bóng cây. Trong đó, nổi bật nhất là chùa Bửu Quang (thường gọi chùa Gia Lào). Công trình được xây dựa theo thế của một số vách, hàm đá có độ cao trên 660m, khai sơn vào đầu thế kỷ XX.

Khách du lịch đi cáp treo lên núi Chứa Chan. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Nguồn gốc tên gọi núi Chứa Chan

Về tên núi Chứa Chan, hiện chưa có cách giải thích thống nhất. Cái tên này được diễn giải theo nhiều hướng khác nhau.

Theo lý giải trong một số tài liệu địa phương, trong tiếng Chăm, “chơk” có nghĩa là núi, còn “Chơk Chăn” được dùng để chỉ núi. Qua quá trình sử dụng lâu dài và biến đổi âm đọc, tên gọi dần chuyển thành “Chứa Chan”.

Khung cảnh đường lên núi Chứa Chan. (Ảnh: Kyluc.vn)

Một cách lý giải đơn giản hơn dựa trên đặc điểm địa lý. “Chứa Chan” có nghĩa là tràn đầy nước. Giải thích này xuất phát từ thực tế ngọn núi có nhiều dòng suối và nguồn nước tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái phong phú và độc đáo, đặc biệt vào mùa mưa.

Còn theo truyền thuyết, tên gọi “Chứa Chan” xuất phát từ câu chuyện tình cảm gia đình. Vào thế kỷ 17, một vị tướng người Việt bị bắt khi người vợ đang mang thai. Người con gái của ông sau này biết chuyện, quyết tâm đi tìm cha. Khi bỏ trốn, cả gia đình bị truy đuổi, đến đường cùng phải nhảy xuống vực tự vẫn ở ngọn núi này. Người dân đặt tên núi để nói lên tình cảm gia đình chan chứa.

Ngoài cái tên Chứa Chan, núi này còn được gọi là núi Gia Lào hoặc núi Gia Ray theo địa danh hành chính và lịch sử của vùng Xuân Lộc. “Gia Lào” được cho là liên quan đến tên suối Gia Lào trên núi; còn Gia Ray gắn với địa danh khu vực dưới chân núi. Tên gọi này phản ánh sự giao thoa văn hóa của các cộng đồng dân cư sinh sống quanh khu vực núi từ xưa đến nay.