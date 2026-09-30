Về miền Tây thưởng thức tô bánh canh 'có một không hai'

(VTC News) -

Trưa 29/9, Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh ở xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long (xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cũ) đón nhiều đoàn khách từ TP.HCM, TP Cần Thơ, tỉnh Tây Ninh… đến tham quan, thưởng thức bánh canh dừa sáp.

Trước khi rời đi, nhóm du khách TP Cần Thơ đã mua mang về gần 30 phần bánh canh dừa sáp các loại có giá từ 99.000 - 149.000 đồng/phần. Giá cao nhất tại đây là bánh canh ngũ sắc thập cẩm đặc biệt gồm những sợi bánh màu lá dứa, đậu biếc, gấc, lá cẩm và màu trắng được ăn kèm với tôm, chả cá, mực, trứng cút, vịt xiêm.

Nhân dừa sáp trong từng sợi bánh

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News, chị Trần Ngọc Thảo (ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) cho biết đã cùng người thân đi từ 7h30, đến Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh lúc 11h chỉ để ăn bánh canh dừa sáp. Lúc này, đoàn của chị Linca được nhân viên bảo tàng cho biết đã hết bánh ngũ sắc, chỉ còn duy nhất bánh trắng.

“Chúng tôi vượt đường xa, mất hơn 3 giờ với mong muốn được ăn bánh canh ngũ sắc thập cẩm nhưng khách đến sớm hơn đã mua hết. Vài hôm trước, bạn tôi đến mà không còn bánh canh để ăn nên đành quay về An Giang”, chị Thảo chia sẻ.

Những phần bánh canh dừa sáp được chuẩn bị trong tô giấy để khách mua mang đi. (Ảnh: Duy Khang)

Tại bảo tàng dừa sáp của anh Trần Duy Linh (39 tuổi) được trưng bày nhiều sản phẩm nông thôn tiêu biểu quốc gia như kẹo dừa sáp vị nguyên chất, kẹo dừa sáp vị lá dứa, kẹo dừa sáp vị ca cao, dừa sáp sợi, kẹo dừa sáp vị sầu riêng… Thời gian gần đây, bảo tàng phục vụ thêm món bánh canh dừa sáp khiến nhiều du khách hiếu kỳ tìm đến thưởng thức.

Theo quan sát của phóng viên, bên trong mỗi sợi bánh có sợi cơm dừa sáp được cắt to gấp đôi chiếc đũa. Sợi dừa sáp này được bao bọc bằng lớp bột gạo nên khi tạo hình hoàn chỉnh, mỗi sợi bánh canh to hơn ngón tay cái người lớn.

“Một tô bánh canh trắng có 6 sợi rất to nên nhiều phụ nữ ăn không hết. Tôi dùng tô bánh canh vịt xiêm 99.000 đồng, chồng tôi chọn bánh canh hải sản thường cũng 99.000 đồng, hương vị rất đậm đà”, chị Hương Thủy (37 tuổi, ngụ Tây Ninh) chia sẻ.

Nhân dừa sáp được gói lại bằng lớp bột gạo nên sợi bánh canh rất to. (Ảnh: Duy Khang)

Theo nhân viên Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh, bánh canh thập cẩm thường giá 119.000 đồng/phần, thập cẩm đặc biệt 129.000 đồng/phần. Đối với bánh ngũ sắc vịt xiêm và ngũ sắc hải sản đồng giá 119.000 đồng, ngũ sắc thập cẩm thường 139.000 đồng và ngũ sắc thập cẩm đặc biệt 149.000 đồng/phần.

Bánh canh dừa sáp đã được bảo hộ quyền tác giả

Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh được khởi công tháng 3/2023, là kết quả của sự nỗ lực cùng với tình yêu quê hương, ước mơ khát vọng lớn lao của anh Trần Duy Linh và sự đồng hành bền bỉ của các thành viên Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè (VICOSAP).

Bảo tàng mở cửa 2 năm trước, đúng ngày Lễ Giỗ lần thứ 75 của Hòa thượng Thạch Sô (1886 - 1949), đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị khác biệt của loại quả đặc sản mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Trà Vinh.

Đoàn khách đến từ TP Cần Thơ mua hơn 20 phần bánh canh mang về. (Ảnh: Duy Khang)

Nơi đây không chỉ lưu giữ những giá trị văn hoá lịch sử nguồn cội, mà còn là nơi để tri ân và thể hiện lòng biết ơn đối với công đức của vị Hòa thượng có công mang cây dừa sáp lần đầu tiên về Việt Nam để gieo trồng.

Bảo tàng còn nơi khơi nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ, vun bồi khát vọng xây dựng quê hương, góp phần đưa dừa sáp Trà Vinh vươn xa hơn nữa trên bản đồ đặc sản Việt Nam và thế giới. Bảo tồn dừa sáp là gìn giữ một phần hồn của đất Trà Vinh, là kế thừa di sản văn hóa quý báu nhiều đời của cha ông.

Tháng 5/2023, VICOSAP được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là “Đơn vị chế biến sâu trái dừa sáp thành hệ thống nhiều dòng sản phẩm nhất, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị đặc sản dừa sáp Cầu Kè - Trà Vinh”.

Anh Trần Duy Linh (bìa trái) thờ cố Hòa thượng Thạch Sô trong Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh. (Ảnh: Duy Khang)

Với đặc sản dừa sáp nổi tiếng, anh Trần Duy Linh đã sáng tạo nên món bánh canh mặn độc đáo, được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 2714/2023/QTG, ngày 13/4/2023.

Tại sự kiện Festival “100 năm dừa sáp Trà Vinh” diễn ra ở huyện Cầu Kè (Trà Vinh cũ) cuối tháng 8/2024, bánh canh dừa sáp của anh Linh chính thức được trình làng và đoạt giải nhất Hội thi chế biến món ăn ngon từ dừa sáp.

Hai lần bánh canh dừa sáp xuất hiện sau đó là tại Tuần lễ Vu lan Thắng hội gắn với Hội chợ thương mại, ẩm thực, trái cây ngon và xúc tiến du lịch xã Cầu Kè năm 2025, Chương trình quảng bá du lịch Vĩnh Long hướng đến tương lai xanh - bền vững, đồng thời chào đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Vĩnh Long trong năm 2026.

Du khách đến với Lễ giỗ khai tổ dừa sáp Trà Vinh năm 2025. (Ảnh: Duy Khang)

Theo kế hoạch, ngày 13/12/2026, Lễ giỗ khai tổ dừa sáp Trà Vinh lần thứ 77 sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh. Dịp này, người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu câu chuyện về Hòa thượng Thạch Sô và hành trình của cây dừa sáp từ khi xuất hiện tại vùng đất này vào năm 1924. Việc thưởng thức những sản phẩm đặc trưng từ dừa sáp ngay tại vùng đất cội nguồn, trong không khí trang nghiêm của ngày giỗ, cũng mang đến một trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đặc biệt.

Lễ giỗ còn là không gian giao thoa văn hóa, nơi nghi thức tưởng niệm Hòa thượng Thạch Sô hòa quyện với những nét đặc sắc của văn hóa Khmer Nam Bộ. Qua đó, du khách có dịp khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với dừa sáp Trà Vinh - một sản vật đã trở thành dấu ấn riêng của vùng đất này.