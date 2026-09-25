VĐV Trung Quốc 17 tuổi phá kỷ lục 24 năm của ASIAD

(VTC News) -

Tối 25/9, vận động viên 17 tuổi Chen Yujie (Trần Dư Giáp) gây chấn động khi giành huy chương vàng nội dung nữ chạy 100m môn điền kinh. Chân chạy người Trung Quốc thiết lập kỷ lục mới của đại hội với thành tích 11,06 giây.

Kỷ lục cũ thuộc về Susanthika Jayasinghe của Sri Lanka với thành tích 11,15 giây tại ASIAD năm 2002 (Busan, Hàn Quốc). Thời điểm kỷ lục này được thiết lập, Chen Yujie chưa ra đời. Cột mốc này tồn tại qua 6 kỳ đại hội trước khi bị Chen Yujie vượt qua tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Đây mới là kỳ ASIAD đầu tiên Chen tham dự với tư cách vận động viên. Ở vòng loại ngày 24/9, cô chạy 11,41 giây, đứng đầu lượt và có thành tích nhanh nhất vòng loại dù chủ động giảm tốc ở đoạn cuối.

Chen Yujie phá kỷ lục ASIAD ở tuổi 17. (Ảnh: Reuters)

Trước khi bước vào ASIAD 2026, Chen đã được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tháng 8, cô chạy 11,08 giây tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc, lập kỷ lục U20 châu Á và sở hữu thành tích tốt nhất châu Á trong năm 2026 trước khi đại hội khởi tranh.

Chen Yujie sinh ngày 29/12/2008 tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Cả cha và mẹ cô đều từng là vận động viên. Cô bắt đầu gây chú ý trên đường chạy nước rút từ khi còn rất trẻ và liên tục cải thiện thành tích trong vài năm gần đây.

Năm 2024, Chen vô địch 100 m tại giải U20 châu Á với thành tích 11,32 giây, đồng thời phá kỷ lục giải và kỷ lục U18 châu Á thời điểm đó. Cũng trong năm này, cô vô địch quốc gia Trung Quốc ở cự ly 100 m khi mới 15 tuổi.

Sang năm 2025, Chen tiếp tục thăng tiến mạnh. Cô vô địch 200 m tại giải điền kinh châu Á, sau đó chạy 11,10 giây ở Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc để thiết lập kỷ lục U20 châu Á.

Năm 2026, thành tích của VĐV sinh năm 2008 tiếp tục được nâng lên. Ngoài mốc 11,08 giây ở 100 m, Chen còn chạy 22,84 giây ở 200 m tại Diamond League, phá kỷ lục U18 châu Á của chính mình.

Chen Yujie phá kỷ lục ASIAD nhưng vẫn cách khá xa kỷ lục châu Á. Vận động viên giữ kỷ lục châu Á nội dung chạy 100m của nữ cũng là người Trung Quốc - Li Xuemei (Lý Tuyết Mai). Huyền thoại điền kinh Trung Quốc sinh năm 1977 thiết lập kỷ lục 10,79 giây tại Đại hội thể thao toàn quốc của Trung Quốc năm 1997.