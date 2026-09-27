Vạn người xếp hàng chờ nhận ấn thiêng Đền Kiếp Bạc tại lễ hội mùa Thu 2026

Trong diễn văn khai hội, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới cùng Tuyên bố Giá trị nổi bật toàn cầu là sự tôn vinh của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị đặc biệt của di sản và dòng thiền Trúc Lâm.