Vạn người xếp hàng chờ nhận ấn thiêng Đền Kiếp Bạc tại lễ hội mùa Thu 2026

Sau khi chờ đợi nghi thức đóng dấu thiêng, người dân và khách thập phương được phát ấn Đền Kiếp Bạc tại Lễ hội mùa Thu 2026.
Ban tổ chức công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
Lãnh đạo TP Hải Phòng thực hiện nghi thức đóng dấu thiêng Đền Kiếp Bạc.
Lãnh đạo TP Hải Phòng phát ấn cho người dân và khách thập phương. Trong đêm khai ấn, Ban tổ chức lễ hội đã chuẩn bị sẵn và phát khoảng 30.000 chiếc ấn Đền Kiếp Bạc cho đại biểu, người dân và du khách về tham dự lễ hội.
Hàng ngàn người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi để được vào khu vực ban ấn, nhận lấy ấn thiêng từ lãnh đạo TP Hải Phòng và Ban quản lý Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trong mùa lễ hội năm nay.
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