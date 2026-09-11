Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc – Mùa Thu 2026: Chuẩn bị 30.000 ấn phát cho du khách

(VTC News) -

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu 2026 với nhiều sự kiện nổi bật được thông tin tại buổi họp báo chiều 11/9 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng tổ chức.

Quang cảnh buổi họp báo.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội mùa Thu năm nay, các hoạt động được tổ chức tại Khu di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc, kết hợp nghi lễ truyền thống với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và trải nghiệm di sản.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới trong chương trình tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và khai hội tối 26/9.

Theo Ban Tổ chức, đây là bước chuyển từ việc Di sản được UNESCO ghi danh sang chủ động xây dựng một hình ảnh nhận diện chung, giúp các giá trị của Quần thể được kết nối, nhận biết và lan tỏa rộng hơn trong đời sống văn hóa, du lịch.

Ban tổ chức thông tin về Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Bộ nhận diện được xây dựng trên 3 giá trị cốt lõi: “Trí tuệ - Hòa hợp - Lan tỏa”. Biểu tượng kết hợp hoa cúc, lá bồ đề và những dải lá cúc cách điệu.

Trong đó, lá bồ đề tượng trưng cho trí tuệ, sự giác ngộ; hoa cúc đặt ở trung tâm gợi hình ảnh con người, tinh thần nhập thế và những giá trị của mỹ thuật thời Trần. Các dải lá nối tiếp nhau thể hiện sự kết nối, trao truyền và lan tỏa các giá trị di sản qua nhiều thế hệ.

Ba giá trị “Trí tuệ - Hòa hợp - Lan tỏa” cũng được lý giải như tinh thần xuyên suốt của bộ nhận diện: trí tuệ gắn với tu dưỡng và hoàn thiện; hòa hợp thể hiện sự gắn kết giữa con người, thiên nhiên, cộng đồng và các không gian di sản; còn lan tỏa là quá trình đưa giá trị di sản từ ký ức quá khứ vào đời sống hiện tại và tương lai.

Bên cạnh nghi lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại Kiếp Bạc và 584 năm ngày mất Nguyễn Trãi tại Côn Sơn, lễ hội năm nay còn có Lễ Khai ấn đền Kiếp Bạc, Lễ Cầu an và Hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, Lễ rước bộ, Lễ tế và Lễ giỗ Đức Thánh Trần.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng, trong đêm khai ấn, Ban tổ chức lễ hội sẽ chuẩn bị sẵn và phát khoảng 30.000 chiếc ấn đền Kiếp Bạc cho đại biểu, Nhân dân và du khách thập phương về tham dự lễ hội.

Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại diễn ra xuyên suốt từ 26/9 - 4/10, mở rộng không gian lễ hội với các hoạt động trải nghiệm làng nghề, ẩm thực, sản phẩm OCOP, nông sản, quảng bá du lịch và nghệ thuật truyền thống.

Một điểm mới khác của mùa hội là tăng cường ứng dụng công nghệ số. Mã QR tích hợp trên nền tảng Smart Hải Phòng cung cấp thông tin về lịch hoạt động, sơ đồ không gian, điểm tham quan, dịch vụ và các tuyến du lịch, giúp người dân, du khách thuận tiện hơn khi trải nghiệm lễ hội.

Thông qua những đổi mới trong cách tổ chức và tiếp cận, Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026 hướng tới việc đưa Di sản thế giới đến gần hơn với công chúng, đồng thời kết nối bảo tồn với phát triển văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh Hải Phòng.