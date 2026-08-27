Văn khấn cúng rằm tháng 7 năm 2026 chuẩn nhất

(VTC News) -

Nếu mâm cỗ cúng rằm tháng 7 là sự biểu đạt của vật chất, thì “văn khấn” chính là ngôn ngữ, là “tần số” tâm linh để kết nối với ông bà, tổ tiên. Một bài văn khấn chuẩn mực không chỉ đảm bảo tính nghi lễ truyền thống mà còn giúp gia chủ định tâm, hướng thiện. Dựa trên các tài liệu được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian công nhận như cuốn “Văn khấn cổ truyền Việt Nam”, dưới đây là tổng hợp các bản văn khấn chuẩn dành cho dịp rằm tháng 7..

Cụ thể, gia chủ cần tiến hành 3 lễ cúng với 3 bài văn khấn tách biệt: Cúng Phật, cúng thần linh (những bậc cai quản đất đai như Thổ công, Thổ địa), cúng gia tiên (cội nguồn huyết thống) và cuối cùng là cúng chúng sinh - cô hồn (những sinh linh bơ vơ ngoài xã hội). Sự phân lập này đảm bảo tính tôn nghiêm và thể hiện trọn vẹn cả đạo hiếu lẫn lòng từ bi của văn hóa người Việt.

Văn khấn rằm tháng 7 ở ban Phật

Đối với những gia đình Phật tử hoặc những tư gia có lập ban thờ Phật (Ban Tam bảo), đây bắt buộc phải là nghi thức được tiến hành đầu tiên, trước khi khấn thần linh, gia tiên hay chúng sinh. Việc cúng Phật trong ngày rằm tháng 7 không mang ý nghĩa “dâng thức ăn” cho chư Phật, bởi các ngài đã vượt ra khỏi vòng luân hồi và những nhu cầu phàm tục. Đọc văn khấn trước ban thờ Phật thực chất là một liệu pháp chánh niệm, giúp gia chủ gột rửa tạp niệm, dẹp bỏ tham - sân - si, từ đó nương nhờ oai lực và lòng từ bi của mười phương chư Phật để cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, đồng thời hồi hướng phước báu bình an cho cha mẹ đang hiện tiền.

Văn khấn là nhịp cầu tâm linh giúp gia chủ thể hiện trọn vẹn lòng thành kính. (Ảnh: IG)

Dưới đây là bản văn khấn cúng Phật rằm tháng 7 năm Bính Ngọ (2026) chuẩn và ý nghĩa:

“Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, kèm 3 vái)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con ngẩng đầu đảnh lễ Đức Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Đức Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ (2026).

Tín chủ chúng con là: [Họ và tên gia chủ]

Cùng toàn gia quyến ngụ tại: [Địa chỉ ngôi nhà]

Nhân tiết Vu lan, mùa báo hiếu, chúng con với tâm thành kính, thiết lập đạo tràng, sửa biện hương hoa, đăng trà quả thực, dâng lên trước án Tam bảo.

Chúng con xin mượn chút hương đăng tấc thành, thành tâm đảnh lễ chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Cúi xin các ngài từ bi lân mẫn, giáng lâm đạo tràng, chứng giám lòng thành của chúng con.

Nhờ ân đức vi diệu của chư Phật, chúng con xin hồi hướng phước báu này để cầu nguyện cho:

Cha mẹ chúng con hiện tiền được tăng long phước thọ, thân tâm an lạc, bệnh tật tiêu trừ, bi trí khai minh, hướng về chánh pháp.

Cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con đã khuất bóng được nương nhờ ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật, sớm cởi bỏ nghiệp chướng, siêu sinh tịnh độ, vãng sanh về cõi an lành.

Chúng con cũng xin nguyện cho pháp giới chúng sinh, những oan hồn uổng tử, mồ mả thất lạc, không người nhang khói, đều được thấm nhuần mưa pháp, thoát khỏi chốn u đồ ngạ quỷ, siêu thoát vinh hằng.

Tín chủ chúng con dẫu nghiệp chướng sâu dày, nhưng một lòng hướng thiện, trước án Phật đài, cúi xin được Đức Phật mười phương từ bi gia hộ.

Nam mô A Di Đà Phật!” (3 lần, 3 vái).

Để trọn vẹn phước báu và không phạm phải những cấm kỵ trong văn hóa tâm linh, khi đọc văn khấn và thực hiện nghi lễ tại ban thờ Phật, gia chủ cần đặc biệt lưu tâm 3 nguyên tắc sau:

- Mâm cúng dâng lên ban thờ Phật bắt buộc phải là cỗ chay thuần khiết (hoa tươi, trái cây, xôi chè hoặc các món chay thanh đạm). Tuyệt đối không dâng cỗ mặn, không đặt tỏi, hành (những loại ngũ vị tân) lên ban thờ Phật.

- Giáo lý Phật giáo không khuyến khích việc đốt vàng mã, bởi cõi Phật là cõi vô vi, thanh tịnh. Do đó, trên ban thờ Phật tuyệt đối không bày tiền âm phủ, quần áo giấy hay bất kỳ loại vàng mã nào. Việc đốt vàng mã (nếu có) chỉ dành cho lễ cúng gia tiên và chúng sinh.

- Ban thờ Phật luôn phải được đặt ở vị trí cao nhất trong nhà. Khi thắp hương, gia chủ phải thắp ở ban thờ Phật đầu tiên, đọc văn khấn Phật xong mới chuyển xuống ban thờ thần linh - gia tiên, và cuối cùng mới bước ra ngoài sân để thiết lễ cúng chúng sinh.

Văn khấn ban thần linh

Lễ cúng thần linh được thực hiện đầu tiên tại ban thờ chính trong nhà. Ý nghĩa của bài khấn này là xin phép các vị thần cai quản thổ địa cho phép tổ tiên được về hâm hưởng lễ vật, đồng thời cầu mong sự che chở cho gia trạch bình an.

Các bài văn khấn cúng Rằm tháng 7 không chỉ là những văn bản nghi lễ khô khan, mà là sự kết tinh của triết lý nhân sinh quan cao đẹp từ ngàn đời. (Ảnh: FB)

Nội dung văn khấn:

“Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, kèm 3 vái)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ (2026).

Tín chủ chúng con là: [Họ và tên gia chủ]

Ngụ tại: [Địa chỉ ngôi nhà]

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Thần Tài, Long Mạch và các ngài thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, soi xét lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Nay nhân tiết Vu lan, chúng con xin phép các ngài cho vong linh tổ tiên nội ngoại được vào gia trạch để hâm hưởng phần lễ mọn. Cúi xin các ngài che chở cho gia đình chúng con, độ cho mọi người được chữ bình an, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!” (3 lần, 3 vái).

Văn khấn rằm tháng 7 cúng gia tiên

Ngay sau khi khấn thần linh, gia chủ tiếp tục khấn gia tiên tại cùng ban thờ (hoặc ban thờ gia tiên riêng). Đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đạo hiếu, nơi con cháu báo cáo tình hình gia đạo và bày tỏ lòng biết ơn đến đấng sinh thành đã khuất bóng. Nội dung văn khấn:

“Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 vái)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại họ [họ của gia đình, ví dụ: họ Nguyễn, họ Trần...] và chư vị hương linh.

Hôm nay là rằm tháng 7 năm Bính Ngọ (2026), nhân tiết Vu lan báo hiếu. Tín chủ con là: [họ và tên] ngụ tại [địa chỉ].

Nhớ tới ân đức sinh thành dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, chúng con thành tâm sắm sửa hương hoa, trà quả, cỗ bàn, dâng lên trước án. Chúng con kính mời cụ Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, bá thúc đệ huynh, cô di tỷ muội, và tất cả các hương linh gia tiên nội ngoại họ [họ của gia đình] cùng về thụ hưởng.

Cúi xin các cụ thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Mong các cụ phù hộ cho con cháu sức khỏe dồi dào, gia đạo hưng vượng, lộc tài vượng tiến, vạn sự hanh thông. Chúng con cũng xin hồi hướng phước báu này, cầu mong cho các hương linh gia tiên sớm được siêu sinh tịnh độ.

Nam mô A Di Đà Phật!” (3 lần, 3 vái).

Văn khấn cúng chúng sinh rằm tháng 7

Lễ cúng chúng sinh mang ý nghĩa xá tội vong nhân, bắt buộc phải thực hiện ngoài trời (trước cửa nhà hoặc vỉa hè). Bài khấn này là sự xót thương vô hạn dành cho những linh hồn lang thang, không người nhang khói, chết đường chết chợ.

Nội dung văn khấn:

“Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 vái)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.

Con kính lạy Diêm vương, Thập điện Diêm chúa cai quản cõi âm.

Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm Bính Ngọ (2026).

Tín chủ con là: [Họ và tên], ngụ tại: [Địa chỉ].

Thành tâm kính xin phép các bậc tôn thần cho phép chúng con thiết lập đàn tràng, bày biện chút lễ mọn gồm cháo loãng, gạo muối, bánh kẹo, tiền vàng để cúng bố thí cho các cô hồn ngạ quỷ.

Nay nhân tiết tháng 7 mưa ngâu, cửa ngục mở rộng, chúng con xin kính mời các vong linh không nhà không cửa, mồ mả thất lạc, chết đuối chết đường, những oan hồn uổng tử, chiến tử trận vong... quanh quẩn nơi đây cùng về hâm hưởng.

Tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt,

Toát hơi may lạnh buốt xương khô.

Thương thay thập loại chúng sinh,

Hồn đơn phách chiếc bơ vơ cõi trần.

Nay tín chủ thành tâm bố thí, xin các vị nhận chút lễ mọn, ăn uống no đủ, nhận lấy áo quần, tiền vàng mà siêu sinh tịnh độ. Mong các vị thụ hưởng xong thì không quấy nhiễu gia trạch, phù hộ cho bá tánh vạn dân bình an.

Nam mô A Di Đà Phật!” (3 lần, 3 vái).

Khấn xong, gia chủ vãi gạo, muối ra bốn phương tám hướng và tiến hành hóa vàng ngoài trời).

Những quy tắc khi cúng rằm tháng 7

Để lời khấn nguyện thực sự linh ứng, dưới góc độ văn hóa, gia chủ cần lưu tâm ba nguyên tắc cốt lõi:

Thứ nhất, về mặt thời gian: Lễ cúng thần linh và gia tiên nên được tiến hành vào ban ngày, tốt nhất là trước 12h, khi dương khí đang vượng. Ngược lại, lễ cúng chúng sinh bắt buộc phải thực hiện vào buổi chiều tối (giờ Dậu, từ 17h đến 19h), bởi đây là thời khắc âm dương giao hòa, các vong linh mới có thể dễ dàng thụ hưởng đồ bố thí.

Thứ hai, về thái độ và âm lượng: Khi đọc văn khấn, gia chủ cần tắm gội sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề. Âm lượng khi đọc chỉ nên ở mức “lâm râm”, đủ cho mình và thế giới vô hình nghe thấy, tuyệt đối không gào to hay đọc với thái độ vội vã, hời hợt.

Thứ ba, nguyên lý “tâm xuất Phật biết”: Sự linh thiêng của văn khấn không nằm ở việc học thuộc lòng từng câu chữ hay sự xa hoa của mâm lễ, mà nằm ở sự thành tâm của người đọc.