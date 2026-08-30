Vận hành trạm cấp nước công suất 4.000m³, dân thoát cảnh xách xô chờ 'tiếp tế'

(VTC News) -

Liên quan tình trạng người dân xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) thiếu nước sạch nhiều ngày, ông Dương Quý Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) cho biết, công trình Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên cùng hệ thống tuyến ống, trạm bơm tăng áp hoàn thành và đưa vào vận hành.

Nắng nóng gay gắt kéo dài do tác động của El Nino và biến đổi khí hậu khiến nhu cầu sử dụng nước tăng cao, trong khi nguồn nước tại các khe, suối trên địa bàn TP Huế suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nguồn cấp nước thô và khả năng cấp nước an toàn cho người dân.

Dù được bổ sung khoảng 1.800 m³/ngày đêm từ Moong nước mỏ đá Thừa Lưu và bơm chuyền từ Nhà máy nước Lộc An, nguồn nước vẫn không đáp ứng nhu cầu, với khả năng thiếu hụt khoảng 34%, tương đương hơn 4.000 m³/ngày đêm.

Công trình Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên cùng hệ thống tuyến ống, trạm bơm tăng áp hoàn thành và đưa vào vận hành. (Đ.N.H)

Trước tình hình này, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô công bố tình huống khẩn cấp do thiếu hụt, suy giảm nguồn nước thô tại Nhà máy nước Chân Mây ở cấp độ 1. HueWACO đề xuất triển khai khẩn cấp Trạm xử lý nước cơ động lấy nước từ hồ Thủy Yên cùng hệ thống mạng lưới gần 5 km, công suất dự kiến 4.000 m³/ngày đêm.

Những ngày qua, hơn 100 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng toàn bộ máy móc, thiết bị cần thiết phối hợp với các đơn vị cung cấp vật tư, phụ kiện, hóa chất để tổ chức thi công. Các hạng mục gồm trạm bơm và tuyến ống nước thô, cụm xử lý, tuyến ống cấp nước sạch và các trạm bơm tăng áp được triển khai liên tục, làm việc xuyên ngày, xuyên đêm để đưa công trình vào vận hành.

Đến 20h ngày 29/8, sau hơn 3 ngày kể từ khi có quyết định triển khai giải pháp khẩn cấp, cụm xử lý thứ nhất công suất 2.000 m³/ngày đêm hoàn thành, vận hành và cấp nước ngay vào mạng lưới.

Đến 24h cùng ngày, cụm xử lý thứ 2 công suất 2.000 m³/ngày đêm cũng hoàn thành và chính thức cấp nước sạch ra mạng. Như vậy, toàn bộ công trình với công suất 4.000 m³/ngày đêm được đưa vào vận hành, vượt tiến độ gần 1 ngày.

Theo lãnh đạo HueWACO, trước khi nguồn nước từ hồ Thủy Yên được đưa chính thức vào mạng lưới cấp nước, toàn bộ quy trình kiểm soát chất lượng nước thô và nước cấp ra mạng được thực hiện chặt chẽ theo quy định.

Trạm xử lý nước Thủy Yên vận hành thử nghiệm với kết quả nội kiểm 30 chỉ tiêu đều đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Huế cũng thực hiện ngoại kiểm, các chỉ tiêu tại hiện trường đều đạt yêu cầu.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, nhiều ngày qua, tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt tại một số địa phương tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) khiến đời sống người dân bị đảo lộn.

Thiếu nước sạch, đời sống người dân ở xã Chân Mây - Lăng Cô đảo lộn. Giữa trưa nắng, họ mang xô, chậu ra ven Quốc lộ 1 để chờ xe chở nước tiếp tế. (Ảnh: N.D)

UBND TP Huế sau đó có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phương án cấp nước an toàn cho người dân; trong đó có việc lấy nước khẩn cấp từ hồ Thủy Yên để xử lý, cấp nước, hoàn thành xây dựng Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên và đưa vào vận hành trước 31/8.

UBND TP Huế giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) tổ chức triển khai các nội dung liên quan theo đúng quy định, đảm bảo cấp nước kịp thời, an toàn.