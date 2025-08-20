Mbappe lập công, Real Madrid thắng Osasuna

(VTC News) -

Trận đấu đầu tiên của Real Madrid trong mùa giải 2025-2026 là cuộc đối đầu Osasuna trên sân nhà ở vòng 1 La Liga. Đội chủ sân Santiago Bernabeu phải nhờ tới cú sút phạt đền của Kylian Mbappe để giành chiến thắng.

Real Madrid hoàn toàn áp đảo đối thủ ở trận này. Đoàn quân của huấn luyện viên Xabi Alonso đạt tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 71%, tung ra 18 pha dứt điểm (trong đó 5 làn trúng khung thành).

Real Madrid gặp nhiều khó khăn trước Osasuna. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, chất lượng các cơ hội mà Real Madrid tạo được không cao. Đội chủ nhà không gặp khó khăn gì trong phòng ngự, nhưng khâu tấn công của họ lại bế tắc. Các tình huống uy hiếp của Mbappe và đồng đội đối với hàng thủ đối phương chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân, không có nhiều pha phối hợp sắc nét.

Khoảnh khắc định đoạt trận đấu diễn ra ở đầu hiệp 2. Mbappe kiếm được quả phạt đền với pha ngoặt bóng bất ngờ trong vòng cấm. Chính ngôi sao người Pháp thực hiện cú đá đánh lừa thủ môn Osasuna để ghi bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid giành 3 điểm.

Chiến thắng này giúp Real Madrid tạm đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha) sau vòng đấu đầu tiên. Đứng đầu bảng là Barcelona (thắng Mallorca với tỷ số 3-0).

Bảng xếp hạng La Liga (vòng 1)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Barcelona 1 3/0 3 2 Rayo Vallecano 1 3/1 3 3 Villarreal 1 2/0 3 4 Getafe 1 2/0 3 5 Athletic Bilbao 1 3/2 3 6 Alaves 1 2/1 3 7 Espanyol 1 2/1 3 8 Real Madrid 1 1/0 3 9 Elche 1 1/1 1 10 Real Betis 1 1/1 1 11 Valencia 1 1/1 1 12 Real Sociedad 1 1/1 1 13 Sevilla 1 2/3 0 14 Levante 1 1/2 0 15 Atletico Madrid 1 1/2 0 16 Osasuna 1 0/1 0 17 Girona 1 1/3 0 18 Real Oviedo 1 0/2 0 19 Celta Vigo 1 0/2 0 20 Mallorca 1 0/3 0