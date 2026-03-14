Vạch trần thủ đoạn của 'hệ sinh thái công nghệ' lừa hơn 42.000 người

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (theo Khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự) trong đường dây lừa đảo công nghệ cao núp bóng danh nghĩa “hệ sinh thái công nghệ” triệu USD cùng những lời hứa hẹn hấp dẫn về đồng tiền mã hóa Xin.

Trong đó, những kẻ cầm đầu, cốt cán trong đường dây được xác định gồm Nguyễn Băng Thảo (SN 1990, thường trú phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện đang ở tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM); Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996, thường trú phường Bình Phú, TP.HCM) và Hà Tuấn Dũng (trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM).

Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án.

'Vòi bạch tuộc' Xintel

Theo cơ quan công an, “hệ sinh thái Xintel” do Nguyễn Băng Thảo trực tiếp chỉ đạo, điều hành, bao gồm các doanh nghiệp: Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution (đều có địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TP.HCM).

Dưới sự điều hành của Thảo, năm 2024 Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), tên miền đăng ký là “Xintel.vn” và được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích tạo mạng xã hội dành cho người sử dụng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.

Tuy nhiên, "Hệ sinh thái Xintel" gồm cả 3 công ty trên dù được đăng ký kinh doanh độc lập nhưng lại không hoạt động độc lập theo luật Doanh nghiệp. Dưới sự điều hành của nhóm cầm đầu, toàn bộ hệ thống được tổ chức như một guồng máy thống nhất, phân vai chặt chẽ.

Trong đó, Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò chủ tịch; Hà Tuấn Dũng giữ vai trò giám đốc marketing; Nguyễn Duy Thịnh giữ vai trò giám đốc công nghệ và nhiều đối tượng khác được phân vai là giám đốc các chi nhánh, giám đốc đào tạo, phát triển thị trường.

Đối với Công ty LNP Solution và Công ty TNHH Pi Gaming do Nguyễn Duy Thịnh đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật đóng vai trò "tổng tham mưu", chuyên vạch ra các chiến lược huy động vốn, thiết kế các sản phẩm ảo, đồng thời chịu trách nhiệm về kỹ thuật, quản lý các nền tảng công nghệ và đồng tiền mã hóa Xin.

Còn Tập đoàn Xintel do Hà Tuấn Dũng làm giám đốc, người đại diện pháp luật thực chất là một "công ty ma" được dùng để chào bán cổ phần (IPO) khống nhằm thu hút giới đầu tư.

Để đánh lừa nhà đầu tư, các đối tượng tận dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội cấp cho dự án Xfactor Intellegnet để quảng bá về một tương lai số rạng rỡ. Chúng vẽ ra các nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL... nhưng thực chất chỉ tập trung vào mảng Fintech để huy động vốn.

Nguyễn Duy Thịnh với vai trò "tổng tham mưu" của hệ sinh thái Xintel bị bắt giữ.

Nguyễn Duy Thịnh tạo ra 12 tỷ Token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, bản chất đồng Xin không được niêm yết trên sàn giao dịch mã hóa, không được pháp luật Việt Nam cho phép (đồng nghĩa với việc không có giá trị).

Trên 42.000 người sập bẫy

Để huy động vốn từ nhà đầu tư, các đối tượng chỉ đạo các bộ phận có liên quan quảng bá, kêu gọi nhà đầu tư mua các gói máy đào khai thác tiền mã hóa Xin do chính công ty TNHH Pi Gaming phát hành (gọi là Xnode). Nhưng, về bản chất các gói Xnode này không thể đào được đồng Xin mà chỉ có thể đào được các điểm Xin.

Toàn bộ số điểm này do chính Nguyễn Duy Thịnh trực tiếp lập trình, có thể can thiệp, điều chỉnh bất cứ lúc nào. Chúng không thể giao dịch trên các sàn tiền điện tử, chỉ có thể quy đổi, thanh toán trong phạm vi các sản phẩm thuộc “hệ sinh thái Xintel”.

Để tránh rủi ro về mặt pháp lý và gây dựng niềm tin với nhà đầu tư, Thảo chỉ đạo Thịnh thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Xintel (có địa chỉ Hong Kong, Trung Quốc) và giới thiệu đây là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành Dự án mạng xã hội Xintel và đồng tiền ảo Xin với mục đích đánh lừa nhà đầu tư rằng có công ty quốc tế tham gia vào hệ sinh thái Xintel để thu hút họ đầu tư vào hệ sinh thái này.

Gần 50 người có liên quan được triệu tập về Công an Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra.

Hệ thống Xintel vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Để tham gia, nhà đầu tư phải nạp tiền USDT và lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ 10% giảm dần theo cấp bậc. Người dùng truy cập “dapp.xintel.co”, nhập mã ID người giới thiệu để tạo tài khoản, mua gói Xnode và xây dựng nhánh dưới. Tiền nạp được thực hiện qua ví điện tử do hệ thống cung cấp hoặc chuyển khoản nội bộ để nhận đồng Xin.

Để khai thác đồng Xin, nhà đầu tư bắt buộc phải mua các gói "máy đào ảo" Xnode với công suất tỷ lệ thuận với giá trị đầu tư, hoặc mua các gói X-NFT từ 100 đến 10.000 USDT để hưởng ưu đãi độc quyền. Đặc biệt, hệ thống yêu cầu chỉ số tối thiểu 50 "Mana" - được tích lũy qua việc thực hiện nhiệm vụ trên XINSTAR hoặc mua bằng USDT mới có thể bắt đầu đào.

Lợi nhuận hàng ngày được trả bằng đồng Xin, chia làm hai loại: Xin80 (tự do giao dịch) và Xin20 (bị hạn chế). Nhà đầu tư có thể thanh khoản qua ví BEP-20 hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất từ 5% - 18%/năm thông qua dịch vụ Fincare tại trang fincarebank.io.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn huy động vốn trái phép qua hình thức chào bán Token (ITO) và cổ phiếu (IPO) khống.

Dù không đủ điều kiện theo Luật Chứng khoán và đồng Xin không có giá trị pháp lý, nhưng Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD. Để thao túng tâm lý nhà đầu tư, Thảo chỉ đạo "đốt" 8,2 tỷ Token Xin nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo và đẩy giá ảo trên hệ thống.

Thực chất, mọi con số trên website đều do nhóm đối tượng tự điều chỉnh thủ công, không theo bất kỳ thuật toán hay quy luật cung cầu nào. Với mạng lưới chân rết dày đặc và các buổi hội thảo hoành tráng, chúng lan truyền thông tin sai lệch, giăng bẫy hàng vạn nạn nhân trên khắp cả nước.

Theo điều tra ban đầu, chuyên án xác định có hơn 42 nghìn tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.