Va chạm xe tải chở vật liệu, bé trai tử vong thương tâm

(VTC News) -

Thông tin ban đầu, khoảng 9h20 ngày 5/9, bé trai 5 tuổi sống tại kiệt 245 đường Âu Cơ, phường Liên Chiểu, chạy xe điện tự chế 3 bánh đi chơi cùng chị gái. Người chị đi xe đạp phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đ.N)

Khi bé trai chạy xe từ con hẻm nhỏ ra kiệt 245 Âu Cơ, cách nhà khoảng 50m, thì xảy ra va chạm với xe tải chở vật liệu xây dựng. Cú va chạm khiến bé trai tử vong tại chỗ.

Người dân sống gần hiện trường vụ cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, cha mẹ bé trai đi làm, cháu ở nhà cùng chị gái. Chiếc xe điện 3 bánh được gia đình mua chưa đầy một tuần trước khi xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

Cách đây gần 3 tháng, Cục Cảnh sát Giao thông phát đi cảnh báo về những nguy cơ từ hành vi độ chế xe đạp điện.

Theo Cục CSGT, xe điện được nhà sản xuất thiết kế với các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp cho tốc độ vận hành. Khi tự ý thay đổi kết cấu để tăng tốc độ lên gấp nhiều lần thiết kế ban đầu, các hệ thống an toàn như phanh, khung xe, lốp xe sẽ không còn bảo đảm khả năng vận hành ổn định. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thương tích hoặc thậm chí tử vong.

Cơ quan này cũng đặc biệt lưu ý đến thực trạng nhiều học sinh, thanh thiếu niên tự tìm hiểu cách độ xe trên mạng xã hội, sau đó mua linh kiện không rõ nguồn gốc trên các sàn thương mại điện tử để lắp ráp. Những phương tiện này không được kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất phanh, mất lái, chập điện hoặc cháy nổ bất cứ lúc nào.