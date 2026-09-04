Phạt 12,5 triệu đồng người đàn ông chia sẻ bài viết sai sự thật trên mạng xã hội

(VTC News) -

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng an ninh chính trị nội bộ phát hiện một tài khoản Facebook chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng an ninh chính trị nội bộ đã khẩn trương xác minh, xác định chủ tài khoản là ông T.T.T (SN 1990, trú tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên).

Phòng an ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an xã Đông Tiền Hải yêu cầu ông T.T.T đến trụ sở để làm việc.

Phòng an ninh chính trị nội bộ xử lý công dân chia sẻ bài viết sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội.

Tại cơ quan Công an, ông T.T.T thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật, đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết. Sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật có liên quan, ông T.T.T đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình.

Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Phòng an ninh chính trị nội bộ ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với T.T.T về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, lợi dụng tính ẩn danh, tính xuyên biên giới của mạng xã hội, các thế lực thù địch, phần tử xấu thường xuyên viết bài, đăng tải các video, clip có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách và cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Một số người dân do thiếu hiểu biết đã chia sẻ bài viết, gây phức tạp tình hình. Trước thực trạng đó, Phòng an ninh chính trị nội bộ đã tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc trên là lời cảnh báo đối với mỗi cá nhân, tổ chức khi tham gia môi trường mạng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiểm soát hành vi, lời nói của mình; đồng thời rèn luyện tư duy phản biện, nhận diện những trang mạng, bài viết có nội dung thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Việc cổ suý, chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật sẽ phải chịu các chế tài xử lý theo quy định.