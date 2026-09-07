Phạt 12,5 triệu đồng người đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

(VTC News) -

Theo đó, T.Q.V (SN 1987, ở xã Nam Sách) đã dùng tài khoản Facebook “Vuong DoNal” để đăng tải, bình luận những nội dung không đúng sự thật, có tính chất xúc phạm danh dự, uy tín của các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

T.Q.V tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, T.Q.V đã thừa nhận hành vi của mình và nhận thức rõ việc đăng tải, bình luận các nội dung không đúng sự thật liên quan đến các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là vi phạm quy định của pháp luật.

Ngày 3/9, Công an xã Nam Sách đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính T.Q.V về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, với mức phạt 12,5 triệu đồng.

Mới đây, một trường hợp tương tự cũng đã bị Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hưng Yên xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội.

Cụ thể, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện một tài khoản Facebook chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng an ninh chính trị nội bộ đã khẩn trương xác minh, xác định chủ tài khoản là ông T.T.T (SN 1990, trú tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên).

Phòng an ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an xã Đông Tiền Hải yêu cầu ông T.T.T đến trụ sở để làm việc.

Phòng an ninh chính trị nội bộ xử lý công dân chia sẻ bài viết sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, ông T.T.T thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật, đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết. Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật có liên quan, ông T.T.T đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình.