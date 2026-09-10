Máy bay chở Tổng thống Ukraine Zelensky suýt bị UAV đâm trúng

Tổng thống Ukraine Zelensky đến thủ đô của Na Uy vào tối 8/9 để tham dự tang lễ của Vua Harald V, theo al Jazeera.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Sopa.

“Chuyến bay của ông ấy suýt bị UAV đâm trúng khi đang cất cánh từ Moldova”, ông Støre nói với đài truyền hình công cộng Na Uy NRK vào hôm 9/9. “Đó là thực tế mà ông ấy đối mặt”.

Ông Støre không tiết lộ nguồn tin cung cấp thông tin này hay khoảng cách cụ thể giữa máy bay và chiếc UAV.

Sau đó cùng ngày 9/9, một phát ngôn viên chính phủ Moldova xác nhận vụ việc. Trong một tuyên bố, người này cho biết sự cố xảy ra vào hôm 8/9 trước khi máy bay cất cánh và liên quan đến một chiếc drone từ nước khác bay tới.

Người phát ngôn Moldova cho biết chuyến bay bị hoãn lại khi giới chức đóng cửa không phận Moldova do cảnh báo về drone; máy bay của ông Zelensky chỉ được phép cất cánh sau khi xác định được rằng chiếc drone rơi hẳn xuống lãnh thổ Moldova.

Hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo

Trong thời gian ở Oslo, ông Zelensky hội đàm với ông Støre; hai nhà lãnh đạo cũng gặp gỡ các lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng để thảo luận về việc thúc đẩy hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo của châu Âu mang tên FREYJA.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết cuộc họp tập trung vào việc phân chia trách nhiệm giữa chính phủ và các công ty quốc phòng, cũng như thống nhất các bước cần thiết để tạo ra những kết quả thực tế đầu tiên từ chương trình này.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy những kết quả thực tế đầu tiên. Tôi rất biết ơn Na Uy vì tổ chức cuộc họp này. Tôi cảm ơn các đối tác vì sự sẵn sàng hợp tác. Bảo vệ bầu trời châu Âu là trách nhiệm chung của chúng ta”, Tổng thống Ukraine phát biểu.

Trí Nhân/VOV.VN