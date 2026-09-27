U16 Việt Nam thua sát nút chủ nhà Trung Quốc

(VTC News) -

● CFA Team China 2026 U16 Trung Quốc 1 - 0 U16 Việt Nam Ji Zheng Hao 69’ KẾT THÚC

Ngày 27/9, U16 Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước U16 Trung Quốc ở lượt trận thứ hai của Giải U16 quốc tế CFA Team China 2026. Dù không giành điểm, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tạo ra nhiều cơ hội và có màn cọ xát trước đội chủ nhà.

U16 Trung Quốc nhập cuộc chủ động nhờ lợi thế sân nhà và kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp một. Đội bóng này liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành thủ môn Gia Bảo.

Phút 26, Minh Quang va chạm với Chen Zhengfei trong vòng cấm và trọng tài Dai Yige chỉ tay vào chấm phạt đền. Chen Zhengfei trực tiếp thực hiện nhưng không thắng được thủ môn Gia Bảo. Peng Xianchen băng vào đá bồi song đưa bóng ra ngoài.

Dù không cầm bóng nhiều bằng đối thủ, U16 Việt Nam vẫn tạo ra những pha phản công đáng chú ý. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn khai thác hai biên, kết hợp những tình huống đánh trung lộ và bóng cố định để tìm kiếm cơ hội. Cuối hiệp một, Minh Quang đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc sau một pha phối hợp từ quả phạt góc.

U16 Trung Quốc ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Zhang Yichi TM 4 Yang Yihuan 5 Ji Zhenghao ĐT 6 Xu Zijun 10 Peng Xianchen 11 Jiang Weihong 15 Yang Chenshuo 20 Cheng Zixuan 26 Wu Bile 31 Chen Zhengfei 33 Zhang Lintong U16 Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Lê Hoàng Gia Bảo TM 3 Vũ Huy Hiệu 5 Vương Đình Minh Quang 9 Phạm Tuấn Kiệt ĐT 10 Nguyễn Xuân Thành 11 Hoàng Trung Anh 12 Khà Đức Nguyên 14 Nguyễn Văn Tấn 15 Trần Nguyên Khải 23 Nguyễn Văn Cảnh 24 Ngô Quốc Trung

Bước sang hiệp hai, U16 Việt Nam tiếp tục chơi chủ động. Phút 53, Văn Tấn thoát xuống sau quả đá phạt của đồng đội nhưng đánh đầu hụt khi có vị trí thuận lợi. Chỉ hai phút sau, Gia Bảo lại cứu thua cho đội khách khi cản phá cú sút chéo góc của Liu Yuyang.

U16 Việt Nam sau đó có liên tiếp cơ hội để mở tỷ số. Trung Anh dứt điểm ở cự ly gần nhưng bóng lại trúng Văn Tấn. Không lâu sau, chính Văn Tấn có cơ hội đối mặt nhưng cú sút của anh bị thủ môn Zhang Yichi ngăn chặn.

Không tận dụng được những tình huống thuận lợi, U16 Việt Nam phải trả giá ở phút 69. Từ quả phạt góc của đội chủ nhà, đội trưởng Ji Zhenghao bật cao đánh đầu về góc xa, ghi bàn đưa U16 Trung Quốc vượt lên.

U16 Việt Nam thua 0-1 trước U16 Trung Quốc. (Ảnh: VFF)

Sau bàn thua, U16 Việt Nam tiếp tục tìm kiếm bàn gỡ. Ở chiều ngược lại, thủ môn Gia Bảo vẫn phải hoạt động vất vả và có thêm pha cứu thua trước cú dứt điểm nguy hiểm của Liu Yuyang ở phút 73.

Khó khăn với đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn tăng lên ở phút 80 khi Trung Anh nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Trong thế thiếu người, U16 Việt Nam vẫn đẩy đội hình lên cao nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chủ nhà.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho U16 Trung Quốc. Dù nhận thất bại, U16 Việt Nam có thêm một trận đấu cọ xát chất lượng khi tạo được nhiều cơ hội trước đối thủ và duy trì thế trận cạnh tranh trong phần lớn thời gian.

Đây là trận đấu thứ hai của U16 Việt Nam tại CFA Team China 2026 sau màn ra quân gặp U16 Australia. Ở lượt cuối, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn gặp U16 Kyrgyzstan lúc 13h ngày 30/9.