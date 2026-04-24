Người dân ùn ùn rời Hà Nội nghỉ lễ Giỗ Tổ, các trục cửa ngõ ùn ứ kéo dài

Chiều 24/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến.
Từ khoảng 16h cùng ngày, dòng xe bắt đầu dồn về các hướng ra khỏi thành phố, khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.
Tại các trục giao thông lớn như Trần Nhật Duật, Trường Chinh, Vành đai 3, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Giải Phóng hướng đi Ngọc Hồi,... ô tô, xe máy di chuyển chậm.
Có thời điểm, các phương tiện gần như đứng im, nối thành hàng dài nhiều km.
Nhiều người đã chủ động rời Hà Nội từ sớm để tránh cao điểm tối muộn. Tuy nhiên, lượng phương tiện tăng nhanh khiến tình trạng ùn tắc xuất hiện ngay từ đầu giờ chiều.
Dòng phương tiện nối đuôi nhau trên đường Trần Nhật Duật theo hướng lên cầu Chương Dương sang Long Biên chiều 24/4.
Cùng thời điểm, lượng phương tiện tăng đáng kể trên đường Trường Chinh.
Lúc 17h, tuyến Vành đai 3 ghi nhận mật độ phương tiện tăng cao, nhưng không xảy ra ùn ứ.
Lực lượng CSGT có mặt tại các nút giao thông phân làn tránh ùn tắc vào giờ cao điểm.
Tại bến xe Giáp Bát, từ giữa buổi chiều, nhiều hành khách đã có mặt để chờ xe về quê.
Người dân mang theo hành lý lỉnh kỉnh, xếp hàng theo hướng dẫn của nhà xe.
“Năm nay nghỉ khá dài nên em quyết định đặt xe về quê. Bến xe đông nhưng mọi người khá trật tự, ai cũng cố gắng lên xe sớm để kịp về nhà”, bạn Minh Hiền, ở Hoàng Mai chia sẻ.
Phần lớn người dân lựa chọn phương tiện cá nhân để di chuyển, đặc biệt là những gia đình có quãng đường không quá xa. Điều này khiến áp lực lên các tuyến cửa ngõ tăng mạnh trong cùng một khung giờ.
Nhiều xe máy chằng chở lỉnh kỉnh đồ đạc trên yên xe rời Thủ đô.
Theo dự báo, lượng phương tiện rời thành phố về quê nghỉ lễ sẽ tiếp tục gia tăng vào sáng mai (25/4).
Trong dịp nghỉ lễ kéo dài 3 ngày, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân chấp hành quy định về tốc độ, đi đúng làn đường và đặc biệt không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.
