Tướng Mỹ chỉ thị chuẩn bị cuộc chiến quanh Mặt Trăng

(VTC News) -

Ngày 16/9, phát biểu trước quân nhân và đại diện ngành công nghiệp quốc phòng tại Hội nghị Không quân, Không gian và Không gian mạng, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine nhấn mạnh quân đội cần phải thích nghi ngay bây giờ để “sẵn sàng chiến đấu, chịu đựng và giành chiến thắng... từ đáy biển đến không gian quanh Mặt trăng”.

Năm 2019, Tổng thống Donald Trump thành lập Lực lượng Không gian Mỹ (USSF) trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ông Trump mô tả không gian là “lĩnh vực tác chiến mới nhất của thế giới”.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine. (Ảnh: Reuters)

Theo Chỉ huy Bộ Tư lệnh lực lượng chiến đấu của Lực lượng Không gian - Trung tướng Gregory Gagnon, Lực lượng Vũ trụ Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng chiến đấu trong không gian và quanh Mặt trăng, bởi “nhân loại đang tiến sâu hơn vào không gian - nhiệm vụ của Lực lượng Không gian là giúp chuẩn bị để bảo vệ các lợi ích của Mỹ”.

Thông báo trên được đưa ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink tiết lộ Washington đang triển khai “vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo”.

Theo ông Gagnon, “cộng đồng tình báo khẳng định rõ các đối thủ tiềm năng đang tìm cách mở rộng xung đột lên không gian” và quân đội Mỹ cần phải phản ứng. “Các đối thủ tiềm năng của chúng ta đang tích cực theo đuổi hoạt động trong hệ thống, ở một số khu vực trong không gian”, ông Gagnon nói.

Năm 2024, Trung Quốc thành lập lực lượng quân sự chuyên trách về không gian với nhiệm vụ tăng cường khả năng quản lý những cuộc khủng hoảng xảy ra trong không gian.

Khi được hỏi về tuyên bố của Mỹ liên quan đến việc triển khai vũ khí trong không gian, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh: “Trung Quốc luôn ủng hộ việc sử dụng không gian vũ trụ một cách hòa bình, duy trì an ninh trong không gian và phản đối việc vũ khí hóa, quân sự hóa cũng như chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ”.

Hiện tại, chưa rõ liệu việc triển khai vũ khí trong không gian hoặc những kế hoạch có thể sử dụng chúng xung quanh Mặt trăng có vi phạm hiệp ước quốc tế ngăn cấm quân sự hóa không gian hay không.

Bởi Hiệp ước Không gian Vũ trụ năm 1967 quy định các thiên thể như Mặt trăng phải được sử dụng “hoàn toàn vì mục đích hòa bình”, cấm đưa vũ khí hạt nhân vào không gian và quy định các quốc gia “chịu trách nhiệm với những thiệt hại do vật thể không gian của mình gây ra”.