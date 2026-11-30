(VTC News) -

Theo lịch âm, năm 2027 là năm Đinh Mùi, tức năm con Dê, bắt đầu từ ngày 6/2/2027 và kết thúc vào ngày 25/1/2028 Dương lịch. Xét theo ngũ hành nạp âm, năm này thuộc mệnh Thiên Hà Thủy, nghĩa là “nước trên trời”.

Bên cạnh thông tin về năm mới, quan niệm Thái Tuế cũng được nhiều người quan tâm. Những con giáp nào được cho là phạm Thái Tuế trong năm Đinh Mùi 2027 và cần hiểu thế nào về quan niệm này?

Khái niệm Thái Tuế và phạm Thái Tuế

Trong tử vi và phong thủy phương Đông, Thái Tuế được nhân cách hóa thành vị thần cai quản vận hạn của 12 con giáp trong từng năm âm lịch. Thái Tuế còn được xem là hung tinh (sao xấu), thường liên hệ với sao Mộc trong hệ thống Cửu tinh.

Thái Tuế của mỗi năm “đổi vị trí” theo chu kỳ vận hành của 12 địa chi (con giáp), qua đó hình thành các mối quan hệ khác nhau với từng con giáp. Khi tuổi cầm tinh của một người trùng hoặc xung khắc với con giáp đại diện của năm đó, dân gian gọi là phạm Thái Tuế.

Phân biệt Trực Thái Tuế, Xung Thái Tuế, Hại Thái Tuế, Phá Thái Tuế và Hình Thái Tuế

Phạm Thái Tuế thường được chia thành 5 nhóm chính.

Trực Thái Tuế

Trực Thái Tuế xảy ra khi địa chi năm sinh trùng với địa chi của năm hiện tại. Đây cũng là trường hợp thường được gọi là năm tuổi trong quan niệm dân gian.

Trực Thái Tuế không đồng nghĩa với việc chắc chắn gặp điều bất lợi. Theo quan niệm dân gian, đây là giai đoạn dễ xuất hiện nhiều biến động trong cuộc sống, từ công việc, nơi ở, hôn nhân đến sức khỏe. Tâm trạng cũng được cho là dễ dao động, vì vậy mỗi người cần thận trọng hơn trước những thay đổi và quyết định quan trọng.

Theo quan niệm truyền thống, người gặp Trực Thái Tuế nên lấy sự ổn định làm trọng thay vì mạo hiểm. Chẳng hạn, không nên vội vàng nghỉ việc, đầu tư khi chưa cân nhắc kỹ, lựa chọn những chuyến đi tiềm ẩn rủi ro hoặc đưa ra quyết định thiếu phương án dự phòng.

Trong cách nhìn hiện đại, năm tuổi có thể được xem như dịp để mỗi người nhìn nhận lại công việc, tài chính và đời sống cá nhân, từ đó chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

Xung Thái Tuế

Trong 12 địa chi, các con giáp được chia thành sáu cặp xung nhau, gồm: Tý - Ngọ, Sửu - Mùi, Dần - Thân, Mão - Dậu, Thìn - Tuất và Tỵ - Hợi. Người có địa chi năm sinh nằm trong cặp đối xung với địa chi của năm hiện tại được gọi là Xung Thái Tuế.

Theo quan niệm xưa, người phạm Xung Thái Tuế nên hạn chế đi xa, chuyển nhà hoặc tiến hành những công việc xây dựng, sửa chữa quy mô lớn trong năm đó. Các việc trọng đại như cưới hỏi, khai trương cũng thường được khuyên nên chọn ngày giờ phù hợp.

Hình Thái Tuế

Hình Thái Tuế liên quan đến Lục Hình, gồm các cặp hình khắc như Tý - Mão, Sửu - Tuất, Dần - Tỵ, Mão - Ngọ, Thìn - Mùi, Dậu - Dậu.

Khác với Trực Thái Tuế và Xung Thái Tuế vốn có biểu hiện tương đối trực tiếp, Hình Thái Tuế không thiên về sự đối đầu hay va chạm rõ ràng mà được mô tả qua trạng thái vướng víu, dai dẳng và tiêu hao. Những vấn đề như mâu thuẫn trong quan hệ, tranh chấp hợp đồng, kiện tụng, thị phi hoặc cảm giác bất ổn về thể chất và tinh thần được cho là có thể xuất hiện. Các rắc rối thường không quá lớn ngay từ đầu nhưng kéo dài, bắt nguồn từ những chuyện nhỏ nhặt rồi trở nên phức tạp do bất đồng quan điểm hoặc cảm xúc cá nhân.

Hại Thái Tuế

Hại Thái Tuế xuất hiện khi tuổi cầm tinh và Thái Tuế của năm rơi vào mối quan hệ lục hại. Sáu cặp lục hại gồm: Tý - Mùi, Sửu - Ngọ, Dậu - Tuất, Dần - Tỵ, Mão - Thìn, Thân - Hợi.

Người phạm Hại Thái Tuế được cho là dễ gặp trở ngại trong công việc, các kế hoạch khó triển khai suôn sẻ, thậm chí có những việc bỏ nhiều công sức nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Bên cạnh đó, những rắc rối phát sinh âm thầm, bất đồng và tranh cãi cũng có thể khiến quá trình giải quyết công việc thêm phức tạp.

Phá Thái Tuế

Phá Thái Tuế xuất hiện khi tuổi cầm tinh và Thái Tuế của năm rơi vào mối quan hệ lục phá. Sáu cặp lục phá gồm: Tý - Dậu, Sửu - Thìn, Dần - Hợi, Mão - Ngọ, Tỵ - Thân và Mùi - Tuất.

Người gặp Phá Thái Tuế được cho là dễ đối mặt với những thay đổi ngoài dự tính, kế hoạch bị đình trệ hoặc phải điều chỉnh giữa chừng. Một số việc có thể không đạt kết quả trọn vẹn như mong muốn.

Khi năm Đinh Mùi đang đến gần, câu hỏi “Năm 2027 những tuổi nào phạm Thái Tuế?” nhận được sự quan tâm của nhiều người. (Ảnh minh họa: AI)

5 tuổi phạm Thái Tuế năm 2027

Năm 2027 (Đinh Mùi) được xác định là năm phạm Thái Tuế đối với 5 con giáp, gồm Mùi, Sửu, Tý, Tuất và Thìn. Mỗi tuổi có mối quan hệ khác nhau với Thái Tuế, cụ thể:

Tuổi Mùi - Trực Thái Tuế

Tuổi Mùi (các năm sinh 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015…) là con giáp đại diện cho năm 2027, do đó rơi vào Trực Thái Tuế.

Tuổi Sửu - Xung Thái Tuế

Tuổi Sửu (các năm sinh 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021…) có địa chi đối xung với Mùi, do đó rơi vào Xung Thái Tuế.

Tuổi Thìn - Hình Thái Tuế

Tuổi Thìn (các năm sinh 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024…) có địa chi tương hình với Mùi theo hệ thống Lục Hình, do đó rơi vào Hình Thái Tuế.

Tuổi Tý - Hại Thái Tuế

Tuổi Tý (các năm sinh 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020…) có địa chi tương hại với Mùi, do đó rơi vào Hại Thái Tuế.

Tuổi Tuất - Phá Thái Tuế

Tuổi Tuất (các năm sinh 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018…) có địa chi tương phá với Mùi, do đó rơi vào Phá Thái Tuế.

Phạm Thái Tuế có đáng lo?

Theo quan niệm phong thủy, phạm Thái Tuế thường được xem là dấu hiệu cho thấy một người có thể đối mặt với những thay đổi hoặc trở ngại trong năm. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa những người thuộc nhóm này chắc chắn gặp vận hạn, biến cố hay có một năm không thuận lợi.

Thay vì quá lo lắng về những dự báo, mỗi người nên duy trì tinh thần lạc quan, chủ động và bình tĩnh khi giải quyết vấn đề. Khi công việc phát sinh khó khăn, việc nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ sẽ giúp tìm ra hướng xử lý phù hợp. Đồng thời, cần tập trung vào những mục tiêu đã đề ra, thận trọng trong các quyết định liên quan đến tài chính, công việc và đời sống cá nhân.

Bên cạnh đó, sự cởi mở trong giao tiếp, duy trì các mối quan hệ tích cực và sẵn sàng tiếp nhận ý kiến từ người khác cũng là những yếu tố giúp mỗi người ứng phó tốt hơn với những thay đổi trong cuộc sống.

Cần lưu ý, các thông tin liên quan đến phạm Thái Tuế nên được tiếp cận với thái độ khách quan, tránh tâm lý bất an hoặc phụ thuộc vào những dự đoán thiếu căn cứ khi đưa ra quyết định quan trọng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.