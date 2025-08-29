Nhạc sĩ Phạm Tuyên trao tặng bài hát 'Như có Bác trong ngày đại thắng'

Nhạc sĩ Phạm Tuyên là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của âm nhạc cách mạng Việt Nam, với gia tài đồ sộ khoảng 700 tác phẩm.

Sáng tác vào tối 28/4/1975, khi nghe tin quân ta tiến vào Sài Gòn, bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" được nhạc sĩ Phạm Tuyên hoàn thành trong vỏn vẹn 2 giờ.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhận cuốn sổ ghi bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên từ gia đình nhạc sĩ. (Ảnh: Thành Đạt)

Ca khúc được thu âm và phát sóng trong bản tin thời sự đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 30/4/1975, công bố chiến thắng lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giai điệu hào hùng cùng lời ca “Việt Nam - Hồ Chí Minh!” trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, khát vọng độc lập và niềm tự hào dân tộc, vang vọng trong trái tim người Việt qua nhiều thế hệ.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng bài hát trong các hoạt động phi lợi nhuận và lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần của ca khúc, nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình quyết định trao tặng Báo Nhân Dân quyền quản lý bản thảo và bản quyền bài hát.

Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" đã trở thành khúc khải hoàn của tinh thần đại đoàn kết và khát vọng độc lập.

"Với giai điệu hùng tráng và lời ca “Việt Nam - Hồ Chí Minh!”, bài hát không chỉ là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc mà còn khơi dậy lòng yêu nước, truyền cảm hứng cho các thế hệ về ý chí kiên cường và giá trị của Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Báo Nhân Dân trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình đã trao tặng một tác phẩm âm nhạc quý giá, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh thần thiêng liêng của dân tộc", ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Thành Đạt)

Phát biểu tại sự kiện, chị Phạm Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên đại diện gia đình chia sẻ: “Cha tôi luôn có tâm niệm, âm nhạc chỉ thực sự “sống” khi nó thuộc về cộng đồng. Vì thế, chúng tôi quyết định tặng lại toàn bộ quyền quản lý và sử dụng ca khúc cho báo Nhân Dân.

Đó là cách chúng tôi tiếp nối tinh thần ấy, trao lại tác phẩm cho một cơ quan công, nơi có sức mệnh và năng lực giữ gìn những giá trị chung, quản lý việc sử dụng vì lợi ích của Nhân dân, phụng sự Tổ quốc và không vì mục đích thương mại.

Quyết định hôm nay vì vậy không phải là một dấu chấm hết về quyền tác giả mà là một dấu chấm phẩy trong hành trình lan tỏa của ca khúc, từ trang giấy của nhạc sĩ viết vội cảm xúc ngoài hành lang, qua trái tim của Nhân dân, đến một thiết chế đại diện cho tiếng nói của Nhân dân để đi tiếp, bền bỉ và sáng rõ hơn”.

Kể từ sau buổi lễ, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng ca khúc cho các hoạt động tuyên truyền phi lợi nhuận có thể liên hệ trực tiếp với Báo Nhân Dân.

Sự kiện trao tặng bản quyền bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" nằm trong chuỗi những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của báo Nhân Dân đã lan toả lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, đồng thời tôn vinh những cống hiến to lớn của nhạc sĩ Phạm Tuyên cho nền âm nhạc Việt Nam.