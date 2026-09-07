Thời sự Tin nóng Xuất bản ngày 07/09/2026 05:09 PM Xuất bản ngày 07/09/2026 05:09 PM Tưng bừng Hội chợ kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), sáng 7/9, Đoàn Thanh niên VOV tổ chức “Hội chợ VOV năm 2026” khu vực Hà Nội.Phát biểu khai mạc hội chợ, TS Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết, trải qua 81 năm xây dựng và phát triển, VOV luôn gắn liền với lịch sử của đất nước. VOV không chỉ là niềm tự hào của những người làm báo, mà còn là ngôi nhà chung ấm áp của toàn thể cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động. “Hôm nay, chúng ta tạm gác sang một bên những bộn bề của công việc để cùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và tiếp thêm những năng lượng tích cực trong ngày hội của đại gia đình VOV”, TS Vũ Hải Quang chia sẻ. Hội chợ VOV năm nay có nhiều gian hàng, thu hút sự tham gia của các đơn vị trong toàn Đài.Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang tham quan gian hàng của Ban Văn hóa - Xã hội, Dân tộc (VOV2). Hội chợ ẩm thực và các gian hàng lưu niệm đã được chuẩn bị với nhiều sản phẩm độc đáo, được tạo nên từ sự khéo léo, tài hoa của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Đài.Các gian hàng bày bán phong phú các sản phẩm như ẩm thực, nông sản, sách báo, văn hóa phẩm và các thiết bị điện tử. Toàn bộ lợi nhuận từ gian hàng sẽ được Đoàn Thanh niên VOV sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội và vì cộng đồng.Gian hàng đặc sản xứ Lạng của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam với món vịt quay thu hút khách tham quan tại hội chợ.Các gian hàng tại hội chợ đã được chuẩn bị chu đáo, mang đến không khí sôi nổi, đậm nét riêng của những người làm báo VOV. Qua nhiều năm, hội chợ đã trở thành một nét văn hóa của những người làm báo VOV, được tổ chức vào ngày 7/9 hằng năm. Đây là dịp để cán bộ, công chức, viên chức của VOV giao lưu, gắn kết và thắt chặt tinh thần đoàn kết. Hội chợ ẩm thực cùng các gian hàng lưu niệm đã sẵn sàng, mang đến nhiều sản phẩm độc đáo do chính các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Đài khéo léo chuẩn bị.Nhiều khách hàng, biên tập viên, phóng viên và người lao động của Đài thích thú với các đặc sản, đồ lưu niệm được giới thiệu của Đoàn thanh niên VOV tại hội chợ.Các phần mềm, giải pháp công nghệ hỗ trợ phóng viên, biên tập viên trong quá trình tác nghiệp của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ truyền thông (R&D) thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.Gian hàng Ban Thời sự - VOV1 giới thiệu những món ăn quen thuộc, gần gũi với ẩm thực và đời sống hằng ngày.Mâm ngũ quả mang đậm dấu ấn của VOV1.Bên cạnh các gian hàng đặc sắc, trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra phần thi kéo co sôi nổi giữa các đơn vị, tạo không khí hào hứng cho ngày hội.Phần thi kéo co sôi nổi giữa các đơn vị, tạo không khí hào hứng cho ngày hội.Báo Điện tử VOV và Văn phòng Đài đồng giải Ba tại cuộc thi kéo co kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam.Đồng hành cùng chương trình hội chợ năm nay còn có sự tham gia của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giúp cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động VOV có dịp thư giãn, giao lưu sau những giờ làm việc căng thẳng, nhân dịp kỷ niệm 81 năm thành lập Đài.Gian hàng phở bò thịt thật Mplus Food góp thêm một điểm nhấn ẩm thực, thu hút đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động VOV.Hội chợ không chỉ mang đến những món ăn, sản phẩm đặc sắc mà còn trở thành dịp để đại gia đình VOV gặp gỡ, giao lưu, gắn kết và cùng tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Đài. (Ảnh: TS Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV nâng cúp vô địch kéo co cùng đội Trung tâm Kỹ thuật)Đinh Trung - Linh Thương(VOV.VN)Link: https://vov.vn/xa-hoi/tung-bung-hoi-cho-ky-niem-81-nam-thanh-lap-dai-tieng-noi-viet-nam-post1330620.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × VOV, TTXVN, Báo Nhân dân ký kết hợp tác truyền thông với Viện KSND Tối cao Viện KSND Tối cao cùng ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia hợp tác nhằm đáp ứng yêu cầu truyền thông chính sách và pháp luật trong kỷ nguyên AI. Tuổi trẻ VOV lan tỏa nghĩa tình tri ân qua chuỗi hoạt động thiết thực dịp 27/7 Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên VOV triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trên cả nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026). 81 năm Tiếng nói Việt Nam: Từ làn sóng đến dòng chảy số Từ máy phát thô sơ năm 1945 đến dữ liệu, Internet và AI, 81 năm qua, công nghệ không ngừng mở thêm những con đường đưa Tiếng nói Việt Nam đến với công chúng. Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm chúc mừng 81 năm thành lập VOV Nhân dịp 81 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Nguyễn Thanh Lâm cùng lãnh đạo, cán bộ VTV đến chúc mừng VOV. vovđài tiếng nói việt nam81 năm Đài Tiếng nói Việt NamBình luận
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