Tưng bừng Hội chợ kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam

Phát biểu khai mạc hội chợ, TS Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết, trải qua 81 năm xây dựng và phát triển, VOV luôn gắn liền với lịch sử của đất nước. VOV không chỉ là niềm tự hào của những người làm báo, mà còn là ngôi nhà chung ấm áp của toàn thể cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động. “Hôm nay, chúng ta tạm gác sang một bên những bộn bề của công việc để cùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và tiếp thêm những năng lượng tích cực trong ngày hội của đại gia đình VOV”, TS Vũ Hải Quang chia sẻ.