Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm chúc mừng 81 năm thành lập VOV

(VTC News) -

Sáng 7/9, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Nguyễn Thanh Lâm cùng lãnh đạo, cán bộ VTV đến chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhân kỷ niệm 81 năm thành lập.

Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm cùng đoàn công tác tới thăm và chúc mừng VOV nhân dịp 81 năm thành lập.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm thay mặt lãnh đạo, cán bộ VTV gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động VOV nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập.

Ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, chuyến thăm lần này cũng là dịp để cán bộ VTV trở lại 58 Quán Sứ, nơi gắn với một phần lịch sử hình thành của truyền hình Việt Nam. Đây là nơi Ban Biên tập Vô tuyến Truyền hình thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam từng hoạt động, tiền thân của Đài Truyền hình Việt Nam.

“Nhân 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 56 năm chương trình phát sóng đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam tại 58 Quán Sứ, thay mặt Đài Truyền hình Việt Nam, tôi xin trân trọng kính chúc sức khỏe đồng chí Đỗ Tiến Sỹ cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, người lao động Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chúc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống Anh hùng, luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng đất nước trong kỷ nguyên mới, hướng tới một tương lai Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm nói.

Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhân 81 năm thành lập. (Ảnh: Viên Minh)

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, VOV và VTV có chung một di sản, cùng đồng hành với đất nước qua nhiều giai đoạn lịch sử. Trong chặng đường đó, hai cơ quan có nhiều hoạt động phối hợp, gắn bó trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Đề cập hoạt động hợp tác trong thời gian tới, Tổng Giám đốc VTV cho rằng hai cơ quan có thể tăng cường kết nối trên các nền tảng số.

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, VTV và VOV vẫn có thể duy trì hai ứng dụng riêng, nhưng có thể tính tới việc tích hợp để người dùng thuận tiện tiếp cận nội dung của cả hai đài.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cảm ơn Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm và các đồng nghiệp VTV.

Thay mặt lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cảm ơn tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của các đồng nghiệp VTV. Ông Đỗ Tiến Sỹ cho rằng trong chiều sâu lịch sử, VOV và VTV luôn có mối liên hệ đặc biệt. 58 Quán Sứ là địa danh gắn với những người làm phát thanh, truyền hình và công tác truyền thông qua nhiều thời kỳ.

“Có lẽ chúng ta luôn sống trong những cảm xúc rất đặc biệt khi mỗi cơ quan hướng tới ngày kỷ niệm của mình. Hôm nay, VOV kỷ niệm 81 năm truyền thống, nhưng trong sâu thẳm vẫn có hình bóng của Đài Truyền hình Việt Nam và chúng tôi không bao giờ nghĩ đây là hai cơ quan tách riêng, riêng biệt”, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ bày tỏ.

Theo Tổng Giám đốc VOV, dù hai cơ quan có quá trình phát triển riêng, mối quan hệ và sự gắn bó giữa những người làm phát thanh, truyền hình vẫn được duy trì. Việc tăng cường kết nối trên nền tảng số sẽ mở thêm hướng phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn mới.

Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm và Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tại buổi gặp mặt.

Lãnh đạo hai cơ quan cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm và Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ thắp hương tại bàn thờ Bác Hồ ở trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội).